昨日，北京新增1例本地新冠肺炎确诊病例，这是我们最不愿意看到的情况，也又一次给我们敲响了警钟：疫情风险随时随地可能存在，常态化防控容不得半点松懈。

一篙松劲退千寻。新冠病毒传染性强、传播极快、发病隐蔽、特别狡猾，目前，全球疫情形势还在恶化，而国内绝大多数人员仍普遍易感新冠病毒，我们面临着疫情再次可能流行的风险。病毒的狡猾性，决定了战疫的常态化和复杂性长期性。对北京来说，疫情防控仍是当前第一位的工作，我们要以这起病例为戒，举一反三、反思差距、寻找漏洞，尽快切断传播渠道，坚决避免类似问题再次发生。眼下，针对该确诊病例，市疾控中心已第一时间赶赴现场开展流行病学调查，并强化了相关区域的防控工作。全力以赴、集中力量做好溯源、流调，确保不漏一人，抓住重点人群、重点时段，用好大数据精准锁定高危人群，对控制疫情传播、巩固防控成果至关重要，对坚定广大市民对防控工作的信心至关重要。

只要一天没有取得疫情防控的最终胜利，就必须时刻保持战斗状态、做好战斗准备，坚决消除疫情反弹的可能。应急响应级别调整至三级，绝不意味着“警报解除”、万事大吉。北京依然面临境外、京外病例输入和本地病例风险，特别是随着经济社会秩序全面恢复，复工复产复商复市复学稳步推进，“外防输入、内防反弹”压力巨大。这要求我们始终绷紧疫情防控这根弦，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，严格落实科学精准有效的防控要求，做到慎终如始、严字当头。

首都疫情防控对全国具有重要标志性意义，持续抓好常态化防控，要严格落实“四方责任”，坚持“防松劲、防漏洞、防反弹”，坚持“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，坚持“九严格”，巩固来之不易的防控成果。要严格境外输入防控，继续关注中高风险地区来京群体，持续抓好社区防控，严格环境卫生整治，严格落实校园防疫措施，以强化疫情防控、确保“限制条件”为前提，统筹做好经济社会发展工作。对于广大市民来说，要时刻保持个人防护意识，坚持良好卫生习惯，科学佩戴口罩，勤洗手、常通风、保持安全社交距离。要坚持对自己、家人卫生健康情况的关注，如出现发热、咳嗽等症状，及时就近进行诊疗。

疫情还没有过去，威胁我们的敌人除了病毒，还有自满。树立必胜信心、力戒疲沓懈怠、坚持自我加压，落实每一项防控举措，我们才能早日赢得全面胜利。（相关报道见五版）