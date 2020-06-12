国家卫健委：6月11日新增确诊病例7例 其中北京本土病例1例

人民网北京6月12日电（董童）国家卫生健康委于12日在官网发布的《截至6月11日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，6月11日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例7例，其中境外输入病例6例（上海5例，福建1例），本土病例1例，在北京；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例4例，解除医学观察的密切接触者206人，无重症病例。境外输入现有确诊病例63例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例1803例，累计治愈出院病例1740例，无死亡病例。

情况显示，截至6月11日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例65例（无重症病例），累计治愈出院病例78365例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83064例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者750674人，尚在医学观察的密切接触者3124人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者1例（为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察25例（无境外输入）；尚在医学观察无症状感染者104例（境外输入45例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1595例。其中，香港特别行政区1107例（出院1055例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院45例），台湾地区443例（出院431例，死亡7例）。