卤肉买回家就“失色” 竟是“美颜灯”捣鬼

【提问】

提起照片美颜、视频美颜等，大家早已见怪不怪。请问，日常购买的食物也会偷偷美颜吗？

【案例】

市民：卤肉上桌后就“失色”

前不久，90后妹子周嫣在生活中遇到一个疑问，在摊点上看到的卤肉色泽诱人，为何买回家之后，卤肉就变得“白翻翻”的。

周嫣今年26岁，最近搬进渝北区金岛花园小区居住。7日，她邀请了几名好友来家里吃饭，为了让餐桌更丰盛，她特地去小区附近买了卤猪耳朵、卤鸭等卤肉。“我在摊点上看到，这些卤肉真的是色泽诱人呀，我特地让摊主不打调料，就切了蘸辣椒面吃原味。”

当晚，周嫣将卤肉装成拼盘端上了桌，好友小范说：“这些卤肉看起来‘白翻翻’的，感觉不好吃。”另外几名好友也凑过来鉴定，发现无论是外观还是口味，都很一般，不大入味。

周嫣纳闷了，明明自己下午买的时候看起来“很好吃”的样子，怎么拿回家就变样了？几名好奇的年轻人凑在一起研究，寻找答案。最终，小范一名当厨师的叔叔说：“这是打了‘美颜灯’的效果。”

周嫣说，答案虽有了，但“卤肉拼盘”遇冷，倒掉了一大半。第二天，她到摊点一看，确实有一盏“美颜灯”。

【走访】

调查：认为是照亮或是装饰品

9日下午至傍晚，记者先后前往了渝北区冉家坝附近的几家超市和菜市场走访，“美颜灯”几乎是每个卤肉摊都有，光线一般偏红色，有的小推车上方挂了三盏“美颜灯”。

其中一家自称经营了20多年的卤肉摊老板说，这灯是他4年前“跟风”买的，名叫“生鲜灯”，主要是给食物提亮。“都说色香味的嘛，我们家的味道都弄得好，用灯增色也算是包装一下。”

记者在一家超市拿起一块鲜肉，在“美颜灯”下鲜肉色泽偏红，看起来十分鲜嫩，但对着超市的日光灯看，真实色泽要黯淡许多。

正在逛超市的顾阿姨说，她对这灯早已见惯不怪了。“乍一看以为多新鲜一块肉样，但我只要看到打了灯，就一定要好好再看看。”

记者询问了一些年轻人，几乎没人在意过这灯，认为是照亮或者是装饰品。

商家：这种灯让食物增光添色

记者在某电商平台搜索“生鲜灯”，发现该商品销售火爆，价格从十余元到上百元不等，有圆形也有长条形，广告语写着“美食，好看才好卖”“让你的食物增光添色”等。

记者与一家月销量逾3000件的客服交谈得知，“生鲜灯”分很多种：红光配冷白光照猪肉，全暖光照卤菜、油炸食品，黄光照糕点，亮白光照蔬菜……最后，客服还总结称：“这个灯只是让我们的食物呈现更好的效果，就像大家拍了照也想要美颜了再发一样。”

12315：

买到问题食品请投诉举报

10日，记者拨打消费者投诉举报专线电话12315咨询，接线人员表示：商家安“生鲜灯”的行为本身没有多大问题，但如果商家兜售有问题的食品，市民就可保存好相关证据，第一时间拨打12315向市场监管部门投诉举报。

支招：拿到自然光下“还原本色”

记者咨询了中国烹饪大师、重庆味典餐饮管理公司董事长郑勇，他表示：“美颜灯”大概是五六年前在市场上出现。最初，“美颜灯”是出现在各大超市卖场中，主要是为了让食物看起来更好看、颜值更高。后来，在菜市场、小摊上也都流行起来。“对于商家来说，一盏灯价格便宜，却能让食品看起来更有卖相。”

如何避免被灯误导，买到不真实的食物呢？可将食物拿到自然光线或日光灯下对照，立刻就能“还原本色”。对于不允许拿出柜台的食物，则可以打开手机灯照射看看。

“选购食物，除了看，还要闻。以卤肉为例，闻闻它本身的香味，好吃的卤肉，是可以闻到天然香料味的。”（记者 王薇）