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约翰斯·霍普金斯大学：美国新冠确诊病例累计超200万例

2020年06月12日08:31 来源：新华网

（国际疫情）（1）美国新冠确诊病例超200万

　　6月10日，一名男子走进美国纽约一处新冠检测点。新华社记者 王迎 摄

　　新华社纽约6月10日电 美国约翰斯·霍普金斯大学10日发布的新冠疫情最新统计数据显示，美国累计确诊病例超过200万例。

　　数据显示，截至美国东部时间10日23时33分（北京时间11日11时33分），美国累计确诊病例2000464例，累计死亡病例112924例。

（国际疫情）（2）美国新冠确诊病例超200万

　　6月10日，一名女子在美国纽约一处公园内写有“纽约坚强”的横幅旁锻炼。新华社记者 王迎 摄

　　美国疫情最严重的纽约州累计确诊病例380156例，累计死亡病例30542例。确诊病例超过10万例的州还包括新泽西州、加利福尼亚州、伊利诺伊州和马萨诸塞州。

（国际疫情）（3）美国新冠确诊病例超200万

　　6月10日，一名女子在美国纽约一处新冠检测点接受检测。新华社记者 王迎 摄

　　据美国媒体报道，在美国一些地方逐步放松防疫限制措施、又出现大规模反种族歧视抗议等背景下，得克萨斯州、加利福尼亚州等十余个州疫情近日出现恶化。

（国际疫情）（4）美国新冠确诊病例超200万

　　6月10日，警察在美国纽约世贸中心车站外戴着口罩巡逻。新华社记者 王迎 摄

（国际疫情）（5）美国新冠确诊病例超200万

　　6月10日，人们在美国纽约一处公园内聊天。 新华社记者 王迎 摄

（国际疫情）（6）美国新冠确诊病例超200万

　　6月10日，美国纽约世贸中心车站内行人寥寥。新华社记者 王迎 摄

 

(责编：许心怡、崔元苑)


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