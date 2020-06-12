社区里来了“健康师”

健康与每个人息息相关，“社区健康师”对接社会生活的基层单元。推动更多体育领域的专业资源面向社会开放，实现全民共享，生活会给出更为多彩的答案

柴米油盐、衣食住行，百姓生活的刚需列表中，健康正得到越来越多的重视。

然而，怎样才算健康，怎样才能健康？每天一万步，吃饭七分饱……生活中的感受似乎又不是那么清晰。

“虽然平时也运动，但对科学运动的知识还是了解很少。”“通过仪器测试，第一次对自己的身体机能有了全面了解。”近日，上海市杨浦区和上海体育学院共同打造的创新型社会服务项目——“社区健康师”在杨浦滨江启动。走出校园，走进社区，从服务冠军到服务百姓，数位体能训练专家、运动心理专家，包括奥运冠军王励勤和邹凯接过首批“社区健康师”聘书，为市民带来丰富生动的“健康科普市集”。

“怎么吃”“怎么练”“怎么防”“怎么调”，健康联系着生活的各个侧面，更离不开科学指导。“社区健康师”项目从运动营养、科学健身、伤病防护、心理调适4个方面入手，搭建在线服务项目“4+1”内容体系，推动“运动让身心更健康”的理念服务不同人群。

比如，“老年人跌倒预防”“舞蹈促进身心健康”等课程，着眼百姓关注，贴近生活细节。整个项目以上海体育学院党员师生为主要团队，联合家庭医生等医疗卫生、科研科普人才，覆盖杨浦区12个街道的基层社区服务站点，构建“运动设施+专业指导”的健康服务场景，倡导“主动健康”的健康管理模式进入千家万户。

人民群众不断提升、日益多元的健康需求，为“社区健康师”打开了广阔发展空间。上海体育学院也在其中找到了产学研融合的创新平台，发挥运动专业优势，在扎根社区实践，服务人民健康的第一线实现运动健康高水平人才培养，探索可复制、可推广的运动健康公共服务供给模式。也许，未来会由此孕育出新的职业。

健康与每个人息息相关，“社区健康师”对接社会生活的基层单元。推动更多体育领域的专业资源面向社会开放，实现全民共享，生活会给出更为多彩的答案。

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 15 版）