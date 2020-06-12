北京全面恢复居家养老服务

本报北京6月11日电 （记者魏薇）11日，记者从北京市民政局获悉：自6月8日起北京市已经放宽家属探视程序，对养老机构探视人数、探视次数不再作出限制，由养老机构根据设施条件、服务保障能力自行确定。与此同时，北京市进一步放宽居家养老服务限制，全面有序恢复社区养老服务驿站服务。

针对居家养老服务，驿站上门入户服务人员可经老年人本人或代理人同意后进入家中，但须穿戴医用外科口罩、手套（或同时落实手消毒）、脚套；社区养老服务驿站可提供堂食服务，但须实行分时段、分散就座用餐；避免开展集体舞蹈、授课讲座、棋牌麻将等人群聚集、密切接触类活动。恢复上门入户评估服务和养老机构老年人能力评估工作，评估人员应在近15天内没有离开过北京，并视同通勤养老护理员管理，做好防护工作。

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 14 版）