湖北探索重塑公共卫生体系

本报武汉6月11日电 （记者田豆豆、吴君）6月11日，湖北省召开新闻发布会，决定探索整体谋划医药卫生体制改革，系统重塑公共卫生体系，完善重大疫情防控体制机制，推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设。

对于疫情防控，湖北省提出，要强化疾控机构行政管理职能，落实监督监管责任，疾控机构主要负责人兼任同级卫健部门班子成员，设立“首席公共卫生医师特设岗位”。允许疾控机构突破现行事业单位工资调控水平，允许在完成核定任务基础上提供医疗卫生技术服务，进一步激发疾控机构内生动力。

在加强疾控人才队伍建设方面。湖北省卫健部门将试行“公共卫生总师”制度，制定公共卫生责任清单，完善公共卫生服务项目，围绕建立人员通、信息通、资源通和监督监管相互制约的机制，创新疾控机构与医疗机构医防协同机制。

为了进一步完善应急医疗救治体系，下一步湖北将从以下七个方面提升应急救治能力与水平：第一，高标准建设国家重大公共卫生事件医学中心，加强感染、呼吸、重症等专科建设；第二，加强国家医学中心、区域医疗中心等基地建设；第三，推动制定方舱医院国家标准，建立大型公共设施快速转换、集中收治、区块化管理、标准化治疗、分级转运的方舱医院运行机制，全面推广方舱医院经验；第四，建立统筹应急状态下全省各级各类医疗卫生机构的动员响应、区域联动、人员调集和病区腾出、征用机制，健全分级、分层、分流的重大疫情救治机制；第五，建设国家级紧急医学救援中心，建立全省“水、陆、空”统一指挥调度和应急救援机制；第六，以城市社区和农村基层、县级医院为重点，完善城乡三级医疗服务网络，推进城市医疗集团和紧密型县域医共体建设；第七，加强中医药服务体系建设。

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 14 版）