本报北京6月11日电 （记者王浩）当前，我国已全面进入汛期。在11日国新办举行的新闻发布会上，水利部副部长叶建春介绍，148条河流发生超过警戒水位以上洪水，珠江流域西江和北江均发生今年第1号洪水，局部地区发生了洪涝灾害。

今年汛期，全国将会形成5个主要多雨区和3个主要少雨区

今年以来我国共发生18次强降雨过程，其中6月2日以来发生的是最强一次，涉及12个省份，降雨范围广、强度大。水利部水旱灾害防御司司长田以堂介绍，“我国防汛最关键的时期为6—8月。目前江南已经入梅，气象部门预测南方地区降雨偏多，今年防汛形势很严峻，我们要做好防大洪水的准备。”

接下来的汛情如何发展？据预测，今年汛期我国气候状况总体偏差，极端事件偏多，区域性暴雨洪涝重于常年，涝重于旱。主汛期（6—8月）全国降水总体呈“南北多、中间少”分布，将会形成5个主要多雨区和3个主要少雨区。

“南方多雨区主要位于华南北部至江南大部和贵州东部，北方多雨区主要分布在黄淮至华北大部和东北大部，还有内蒙古西部至西北中北部等地。”水利部水文水资源监测预报中心负责人刘志雨介绍。

预计，长江中下游、珠江流域西江、海河部分水系，松花江、辽河等地区可能发生较大洪水，黄河上中游、太湖、淮河等地可能发生区域性暴雨洪水。此外，东北西部，江汉西部至西北东南部，西南南部和东北部降雨偏少，可能发生夏旱。

重点防范超标洪水、水库失事、山洪灾害“三大风险”

叶建春介绍，水利部高度重视水旱灾害防御领域面临的超标洪水、水库失事、山洪灾害“三大风险”，努力实现超过工程设防标准的洪水不打乱仗、发生工程设防标准内的洪水不出意外、水库不因工作不到位造成垮坝失事、山洪灾害不出现群死群伤的目标。

做好超标洪水的防范应对准备。“超标洪水有可能超出现在的工程防御能力。”叶建春说，水利部指导各地水利部门在6月底前，编制完善江河和城市的超标洪水防御预案，狠抓预测预报、堤防抢护、人员转移等各个环节措施的落实。

确保水库安全度汛。“我国水库有9.8万多座，9.4万多座是小型水库，其中部分水库存在病险。”叶建春介绍，水利部门逐级公布水库大坝安全责任人名单；落实小型水库安全行政、技术、巡查“三个责任人”和监测预报预警设施、调度运用方案、防汛应急预案“三个重点环节”，提高责任人履职能力。加强大中型水库汛限水位监管，科学规范调度运用。

“山洪灾害致灾性强，据多年统计，山洪灾害伤亡人数占洪涝灾害伤亡人数70%左右。做好山洪防御，能有效减少人员伤亡。”叶建春介绍。水利部对全部2076个有山洪灾害防治任务的县1万余名相关人员进行线上培训，开展面向公众的预警服务。

看好、管好、用好防洪工程，加强预测预报

5级以上堤防30多万公里、9.8万多座水库、超过10万座闸坝、11万余座水文站……防洪工程在防御水旱灾害中发挥重要作用，去年全国有2500多座水库发挥了调峰错峰作用，拦洪达1500多亿立方米。田以堂介绍，“汛前，水利部派出工作组对防洪工程开展检查，督促整改，不仅看好管好，更要用好防洪工程。”在财政部支持下，今年安排4.9亿元支持补助地方开展水毁修复等工作。截至目前全国总体完成水毁修复99.2%，湖北水毁工程基本修复。

“预测预报是防洪的重要‘耳目’和参谋。”刘志雨介绍，水利部加大新技术、新方法应用，预测预报工作取得显著成效。洪水预报预见期从原来1天延长到3天。采取“以测补报、以快补准”的措施，海河流域等平原河道预报精度提高。目前收集全国11万处站点实时信息需10—15分钟，制作或发布全国大概930条河流2300个站点预报需要两个小时左右。

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 04 版）