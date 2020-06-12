担当道义，力促团结合作

全球战疫，这是维护全球公共卫生安全之战、维护人类健康福祉之战、维护世界繁荣发展之战、维护国际道义良知之战，离不开命运共同体意识，离不开团结合作之力

打赢新冠肺炎疫情防控全球阻击战，需要人类共同行动。国务院新闻办公室日前发布的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，呼吁各国紧急行动起来，更好团结起来，全面加强合作，联合抗疫，共克时艰。中国始终秉持人类命运共同体理念，肩负大国担当，为共同构建人类卫生健康共同体不断贡献中国力量和智慧，为凝聚起战胜疫情的强大合力不懈奋斗。中国理念、中国主张、中国行动，赢得国际社会普遍尊重和高度肯定。

坚持科学理性、加强团结合作、推进多边协调，中国抗击疫情行动充分体现了道义坚守。疫情发生以来，习近平主席同许多外国领导人和国际组织负责人通话或见面，介绍中国抗疫努力和成效，阐明中国始终本着公开、透明、负责任的态度，及时发布疫情信息，分享防控和救治经验，阐明中国对其他国家遭受的疫情和困难感同身受，积极提供力所能及的帮助，呼吁各方树立人类命运共同体意识，加强双多边合作，支持国际组织发挥作用，携手应对疫情挑战。在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习近平主席提出坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战、有效开展国际联防联控、积极支持国际组织发挥作用、加强国际宏观经济政策协调等4点主张和系列合作倡议，为推进全球抗疫合作、提振市场信心注入重要动力。在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上，习近平主席从共同构建人类卫生健康共同体的高度提出一系列重要倡议，并宣布中国支持全球抗疫的一系列重大举措，充分彰显中国的大国担当。正如老挝卫生部长本贡·西哈冯所指出：“中国以实际行动践行人类命运共同体理念，彰显了为人类福祉共同努力的合作精神。”

中国积极同国际社会分享疫情信息和抗疫经验，向国际社会提供人道主义援助，想方设法为各国采购防疫物资提供力所能及的支持和便利，主动开展国际科研交流合作。中国诊疗和防控方案分享给180多个国家、10多个国际和地区组织；截至5月31日，中国共向27个国家派出29支医疗专家组，已经或正在向150个国家和4个国际组织提供抗疫援助；3月1日至5月31日，中国向200个国家和地区出口防疫物资，包括口罩706亿只，防护服3.4亿套……全球最需要相互支持之时，中国总是尽责担当。“中国为世界抗击疫情所作的巨大努力有目共睹，为各国疫情防控增添了信心和力量。”这样的国际评价，代表了国际社会对中国贡献的充分认可。

大疫当前，人类没有理由制造政治分歧、寻求脱钩孤立、奉行单边主义，更不能动摇多边主义大厦根基。为了全人类共同利益，各国都应为推动团结合作尽责。遗憾的是，个别国家的一些政客罔顾事实与科学，将疫情政治化，对中国污名化，实则是转移视线、推卸责任。必须指出，中国是病毒受害国，也是全球抗疫贡献国，应该得到公正对待而不是责难。中国坚决反对借疫情对中国造谣抹黑，是为了捍卫事实与真相，也是对生命负责、对世界负责、对历史负责。中国呼吁，各国以此次疫情为鉴，反思教训，化危为机，以卓越的政治远见和高度负责的精神，坚持生命至上、全球一体、平等尊重、合作互助，建立健全全球公共卫生安全长效融资机制、威胁监测预警与联合响应机制、资源储备和资源配置体系等合作机制，建设惠及全人类、高效可持续的全球公共卫生体系，筑牢保障全人类生命安全和健康的坚固防线，构建人类卫生健康共同体。国际社会公认，中国主张是为人类发展计、为子孙后代谋，是为了最大限度消除病毒对人类的现实和潜在威胁。

习近平主席指出，人类是一个命运共同体。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。全球战疫，这是维护全球公共卫生安全之战、维护人类健康福祉之战、维护世界繁荣发展之战、维护国际道义良知之战，离不开命运共同体意识，离不开团结合作之力。面对病毒这一人类共同的敌人，各国应当切实行动起来，担当道义，战而胜之。恰如白皮书所强调，团结就是力量，胜利一定属于全人类！

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 03 版）