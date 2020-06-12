习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话中指出，关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来，才是真正的共产党人。这就要求党员、干部叫响“跟我上”，为人民群众作出样子，彰显共产党员的优良作风与形象。“跟我上”的优良传统和作风历久弥新，体现在党员、干部的言行里，植根于初心使命中，反映政治本色，彰显精神力量。“跟我上”不仅是革命战争年代克敌制胜的法宝，而且在和平时期须臾不能丢。改革开放以来，我们党带领人民应变局、平风波、战洪水、防非典、抗地震、化危机，成功应对一系列重大风险挑战，都与关键时刻党员、干部不畏艰险、勇往直前息息相关。

打赢疫情防控阻击战，是对各级党组织和广大党员、干部的重大考验。广大党员、干部不忘初心、牢记使命，高喊“我是党员，我先上！”“我是党员，跟我上！”冲锋在前、顽强拼搏，带动并吸引更多力量团结在党组织周围，形成抗击疫情的强大合力，让党旗始终在疫情防控斗争第一线高高飘扬。

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，原本就有不少硬仗要打，再叠加这次疫情影响，做好经济社会发展工作难度更大。新冠肺炎疫情防控是硬任务，生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任；发展是硬道理，经济社会是一个动态循环系统，不能长时间停摆。越是在这样的关键时候，广大党员、干部越要慎终如始，高度警惕麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，清醒认识当前疫情防控和经济社会发展形势的复杂性，增强统筹抓好各项工作的责任感和紧迫感；越要大力弘扬“跟我上”优良传统和作风，冲锋在前、靠前指挥，既做到疫情防控这根弦不放松，又确保经济社会发展各项工作抓得紧，奋力夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标双胜利，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

中华民族在历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、从磨难中奋起。在实现中华民族伟大复兴的新长征路上，必定还会面临这样那样的风险挑战，甚至会遇到难以想象的惊涛骇浪。只要广大党员、干部时刻保持“跟我上”的精神，汇集“跟我上”的力量，团结带领广大人民群众迎难而上、顽强拼搏，我们就一定能够战胜各种困难和风险挑战，始终保持我国经济社会良好发展势头，如期实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦。

（作者为湖南省中国特色社会主义理论体系研究中心省委党校基地特约研究员）

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 09 版）