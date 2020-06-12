内容提要

脱贫攻坚，加强领导是根本。坚持党对脱贫攻坚的领导，这是党的十八大以来我国脱贫攻坚取得决定性成就的重要经验。习近平总书记强调：“脱贫攻坚越到最后越要加强和改善党的领导。”这是对进一步加强党对脱贫攻坚领导提出的明确要求。

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在全党全国全社会共同努力下，我国脱贫攻坚取得前所未有的成就，充分彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著政治优势。当前，脱贫攻坚已进入倒计时，迎来最后的决战时刻。习近平总书记强调：“脱贫攻坚越到最后越要加强和改善党的领导。”这是对进一步加强党对脱贫攻坚的领导、高质量完成脱贫攻坚目标任务提出的明确要求，为各级党委和政府切实履行责任、夺取脱贫攻坚战全面胜利指明了方向。

加强和改善党的领导是打赢脱贫攻坚战的根本保证

习近平总书记指出：“脱贫攻坚，加强领导是根本。”加强和改善党的领导，为打赢脱贫攻坚战提供了根本保证。

为打赢脱贫攻坚战提供政治保证。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。习近平总书记强调：“要顺利推进新时代中国特色社会主义各项事业，必须完善坚持党的领导的体制机制，更好发挥党的领导这一最大优势”。巨大的扶贫成效，充分展现了我们党强大的组织能力和治理能力，体现了党的领导优势。打赢脱贫攻坚战是当前的重大政治任务。我们要从党和国家事业发展全局出发深刻认识打赢脱贫攻坚战的重要性、紧迫性，不断加强和改善党的领导。各级党委和政府要进一步提高政治站位，强化责任担当，保持定力耐力，夯实群众基础，认清脱贫攻坚战面临的困难和挑战，以问题为导向，抓重点、补短板、强弱项，以“不破楼兰终不还”的精神带领群众全力推进工作，确保全面小康路上一个都不能少。

为打赢脱贫攻坚战提供思想保证。思想是行动的先导。回顾历史，人类社会的每一次重大变革、每一个重大进步，都离不开先进思想的引领。习近平总书记关于脱贫攻坚的重要论述，围绕为什么要脱贫、如何脱贫、如何保证脱贫效果等重大理论和实践问题，提出了一系列新思想新观点新论断，为我们打赢脱贫攻坚战提供了根本遵循。当前，我们要把认真学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚的重要论述引向深入、落到实处，坚持对标看齐、常学常新、真学真用，坚定夺取脱贫攻坚战全面胜利的信心和决心。

为打赢脱贫攻坚战提供组织保证。党的领导体现在党的理论和路线方针政策上，体现在党的执政能力和领导水平上，同时也体现在党的严密组织体系和强大组织能力上。习近平总书记指出：“做好扶贫开发工作，基层是基础。要把扶贫开发同基层组织建设有机结合起来。”“真正把基层党组织建设成带领群众脱贫致富的坚强战斗堡垒。”基层党组织能否发挥领导核心作用，直接关系脱贫攻坚的成效。我们要把夯实农村基层党组织同脱贫攻坚有机结合起来，进一步发挥农村基层党组织在打赢脱贫攻坚战中的战斗堡垒作用。

为打赢脱贫攻坚战提供作风保证。习近平总书记指出：“脱贫攻坚任务能否高质量完成，关键在人，关键在干部队伍作风。”我们要充分认识优良作风对于打赢脱贫攻坚战的重要作用，把监督执纪挺在前面，大力治理脱贫攻坚中的形式主义、官僚主义和腐败行为，对“数字脱贫”“盆景脱贫”“算账脱贫”等现象采取“零容忍”态度。各级领导干部要发扬求真务实的工作作风，力戒急功近利和虚假政绩心理，在研究制定扶贫政策时大力开展调查研究，以扎实的工作作风推进脱贫攻坚工作。

为打赢脱贫攻坚战提供制度保证。党在脱贫攻坚中的领导还体现在构建科学完备的制度体系方面。党的十八大以来，我们加强党对脱贫攻坚工作的全面领导，建立起了各负其责、各司其职的责任体系，精准识别、精准脱贫的工作体系，上下联动、统一协调的政策体系，保障资金、强化人力的投入体系，因地制宜、因村因户因人施策的帮扶体系，广泛参与、合力攻坚的社会动员体系，多渠道全方位的监督体系和最严格的考核评估体系。这套制度体系，为脱贫攻坚提供了有力制度保障。当前，随着离脱贫攻坚目标实现期限越来越近，我们还要重点做好那些尚未脱贫或因病因伤因疫情返贫群众的脱贫工作，加快完善低保、医保、医疗救助等相关扶持和保障措施，加快建立防止返贫监测和帮扶机制，用制度体系保障贫困群众真脱贫、稳脱贫。

决战脱贫攻坚必须加强和改善党的领导

坚持党对脱贫攻坚的领导，是党的十八大以来我国脱贫攻坚取得决定性成就的重要经验。当前，脱贫攻坚已进入最后总攻阶段，我们要夺取脱贫攻坚战全面胜利，更需要加强和改善党的领导。

脱贫攻坚面临的困难和挑战对加强和改善党的领导提出了新要求。当前，脱贫攻坚取得决定性成就，但也要看到，从决定性成就到全面胜利，面临的困难和挑战依然繁重。主要表现在：剩余脱贫攻坚任务还很艰巨，巩固脱贫成果的难度还很大，部分贫困群众依然存在发展内生动力不足等问题，加之收官之年又遭遇新冠肺炎疫情影响，给贫困人口外出务工、扶贫产品销售、扶贫产业发展、帮扶工作开展带来了极大挑战，脱贫攻坚工作需要进一步加强。脱贫攻坚领域出现的各种困难和挑战，对加强和改善党的领导提出了更高要求。各级党组织必须进一步提高政治站位，扛起脱贫攻坚的政治责任；进一步提升领导水平，不断破解难题，妥善应对挑战；进一步组织精干力量，以更加饱满的精神状态投入脱贫攻坚收官战；进一步完善政策，确保如期完成脱贫攻坚目标任务，确保不反弹、稳得住。

高质量完成脱贫攻坚目标任务需要发挥党的领导核心作用。历史经验表明，越是在历史发展的紧要关头，越是在纷繁复杂的形势下，越要加强和改善党的领导，充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用。这是我们党带领全国人民战胜各种艰难险阻、不断取得一个又一个胜利的秘诀。脱贫攻坚是一项任务量大、涉及面广的系统工程。高质量完成脱贫攻坚目标任务，需要发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，既要把方向、谋大局、定政策，也要统筹协调各方力量，精准把握脱贫攻坚战的总趋势，不断提升脱贫攻坚的动员能力和组织协调能力，凝聚起决战决胜脱贫攻坚的强大合力。

落实脱贫攻坚责任是对党员领导干部的新考验。推进脱贫攻坚，重在责任落实。为打赢脱贫攻坚战，各省区市都层层签订了脱贫攻坚责任书，签下军令状。习近平总书记指出：“承诺了就要兑现。时间一晃就过去了，上上下下必须把工作抓得很紧很紧。”这对各级党委和政府夯实责任、狠抓落实提出了要求。从总体上看，各级党委和政府贯彻落实中央脱贫攻坚决策部署的情况是好的，但也存在一些不容忽视的问题。比如，一些地方出现了工作重点转移、投入力度下降、干部精力分散的现象；形式主义、官僚主义屡禁不止，数字脱贫、虚假脱贫仍有发生，个别地区“一发了之”“一股了之”“一分了之”问题仍未得到有效解决。各级党委和政府唯有把责任扛在肩上，层层压实责任，级级传导压力，真正做到责任到人、任务上肩，把各项工作做细做实做好，才能确保中央各项决策部署不折不扣落到实处，最终夺取脱贫攻坚战全面胜利。

加强和改善党的领导需要充分发挥人民群众主体作用

习近平总书记指出：“脱贫攻坚是干出来的，靠的是广大干部群众齐心干。”脱贫攻坚原本就是一场硬仗，突如其来的新冠肺炎疫情又给这场硬仗带来了新的挑战。只有把加强和改善党的领导与充分发挥人民群众主体作用有机结合起来，才能汇聚起脱贫攻坚强大合力，打赢脱贫攻坚这场硬仗。

加强思想引导，激发贫困地区脱贫致富的内生动力。脱贫攻坚，思想要先行。摆脱贫困既要摆脱物质的贫困，更要摆脱意识和思路的贫困。在脱贫奔小康的道路上，也有部分贫困群众存在“等靠要”的思想。这就需要我们从思想引导入手，扶贫先扶志，做好贫困地区群众的宣传、教育工作，激发贫困群众主动脱贫的意识，通过党的领导激发贫困地区脱贫致富的内生动力，将党的领导落实到贫困群众的实际行动中。

注重组织动员，发挥群众的积极性主动性创造性。贫困群众是脱贫攻坚的对象，更是脱贫致富的主体。党和政府帮助贫困群众致富，并不等于大包大揽。发动群众积极参与，才是打赢脱贫攻坚战的关键。幸福不会从天降，必须组织群众积极投身到脱贫攻坚中来。地方各级党组织要充分发挥本地优势，在充分尊重群众意愿的基础上，紧紧围绕贫困群众的需求，选择合适的扶贫产业和项目。同时，积极支持贫困群众探索创新扶贫方式方法。

增强“造血”功能，提高贫困地区和贫困群众的自我发展能力。习近平总书记指出，对于贫困地区来说，外力帮扶非常重要，但如果自身不努力、不作为，即使外力帮扶再大，也难以有效发挥作用。外力帮扶不是简单的“输血”，而是要以帮扶为手段来增强贫困地区和贫困群众的“造血”功能，提高贫困群众的自我发展能力。“输血”是基本保障，“造血”才是长久之计。这对党的领导无疑提出新的更高要求，必须因地制宜，充分发挥政治优势和制度优势，落实好各项工作责任制和工作机制。

（执笔：王炳林 于 昆）

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 09 版）