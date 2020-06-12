北京再现1例确诊！今年将建常态化新冠检测系统

6月11日，北京市卫健委印发了《2020年北京市疾病预防控制工作要点》（以下简称《工作要点》）。其中明确提出，将建立常态化新冠肺炎监测系统。而继56天无新增病例后，同日，北京市再次通告1例确诊病例。

《工作要点》提出，整合现有呼吸道传染病监测工作，建立常态化新冠肺炎监测系统，及时发现报告新冠肺炎相关病例，动态掌握新冠病毒流行规律与特征并进行风险研判与预警。

强化监测系统的一大重点就是加强流行病学调查队伍建设。《工作要点》明确，全市流调队伍保持在500人以上并储备3000余人的后备力量，确保第一时间规范开展疫情调查处置。

此外，提升市区两级疾控中心新冠病毒及其他新发突发传染病病原检测能力和检测质量，加强检测人员技术培训和能力考核，为新冠肺炎等重大传染病防控提供支持。结合秋冬季呼吸道疾病防控措施，提早部署实施流感疫苗采购与接种服务，大力开展秋冬季呼吸道传染病预防控制的健康宣传，全面做好新冠肺炎疫情秋冬季防反弹的应对准备。

对此，清华大学生物医学工程系讲席教授程京呼吁，北京要建设一个大型甚至超大型的集中样品诊断（检测）第三方机构。他表示，非典时期北京有43家指定医院，非典病人的样品全部集中送检，不是每一家医院“作坊式”地进行检测，而是由第三方检验机构来开展工业化作业，收到了事半功倍的效果。

而在56天“0确诊”后，6月11日，北京通报了一起新冠肺炎确诊案例。

北京市第112场疫情防控新闻发布会通报称，6月10日，北京市新增1例新冠肺炎确诊病例：唐某某，男，52岁，北京市人，家住西城区月坛街道西便门东大街，于6月10日下午因间断发热到辖区医院发热门诊就诊。

患者自述近两周无出京史、无外来人员密切接触史，样本核酸检测为阳性，经专家诊断为新冠肺炎确诊病例。患者就医全程佩戴口罩，独自骑车到医院检查并隔离治疗。

对于北京市下一步的检测措施，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火表示，北京市将采集患者发病14天内曾去过的场所环境样本等进行检测，查找可疑感染来源；调查患者小区过去一个月内来京人员情况，调查周边既往确诊病例、高危人员等有关情况；将病例转运至地坛医院隔离治疗，开展病毒基因测序；密切接触者转运至隔离点进行集中医学观察14天；对西城区月坛街道所有小区、写字楼、公共场所加强管理，周边写字楼下调人员到岗率，对患者所住小区居民进行核酸检测；在全市医疗机构、发热门诊、急诊加强病例排查搜索。

庞星火强调，6月6日零时起，北京市突发公共卫生事件响应级别调整至三级。但本市仍面临境外、京外病例输入和本地病例风险，需要严格落实科学精准有效防控要求。

“今天发布的这个病例再次给我们敲响了警钟，发生病例的风险随时存在。持续抓好常态化防控，巩固稳定向好的防控态势，加快恢复正常生产生活秩序。”庞星火说。

此外，《工作要点》还对今年的其他类型传染病防治进行了规划。《工作要点》提出，依托北方十省鼠疫联防联控和锡乌张呼延大包鼠疫联防联控工作机制，强化北京周边省区鼠疫监测信息共享。进一步强化医疗卫生机构鼠疫监测、诊断与处置能力，完善新发输入性传染病分子诊断和测序技术。（记者 陶凤 常蕾）