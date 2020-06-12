北京再现一例新冠肺炎确诊病例

昨天下午，北京市第112场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，西城区副区长缪剑虹通报了该区新增一例新冠肺炎确诊病例的情况。目前，市疾控中心已对该病例所住小区居民进行核酸检测，对涉及的西城区月坛街道所有小区、写字楼、公共场所加强人员出入管理，周边写字楼下调人员到岗率。

患者已转至地坛医院治疗

所在小区实施封闭式管理

据缪剑虹介绍，唐某某，男，52岁，北京市人，家住西城区月坛街道西便门东大街，6月10日下午因间断发热到辖区医院发热门诊就诊。患者自述近两周无出京史、无外来人员密切接触史，样本核酸检测为阳性，经专家诊断为新冠肺炎确诊病例。患者就医全程佩戴口罩，独自骑车到医院检查并隔离治疗。

目前，患者已转至地坛医院，并已对其家庭中的两名密切接触者进行集中医学观察。据西城区卫健委通报，两名密接者首次核酸检测结果均为阴性。目前西城区正在对患者进行严密的流行病学调查，进一步追根溯源，随调随控随检，应检尽检，做好密接人员管理，切断传播途径。同时，加大社区管控力度，对其所在小区进行封闭式管理，恢复测温等措施，对其活动场所进行追踪、监测采样和消毒。

缪剑虹说，下一步，西城区将继续做好流行病学调查等工作，加强对重点场所、重点人员的健康监测和环境采样；持续做好社区管控，加强对周边公共场所的管理；发挥医院发热门诊、社区卫生服务中心的哨点监测作用，提高预警监测能力；做好居民的健康随访、健康宣教和防护知识提示。有后续情况将及时公布。

小区居民进行核酸检测

下调周边写字楼人员到岗率

市疾控中心副主任庞星火介绍，6月11日凌晨2时，市疾控中心接到西城区病例标本后，立刻对标本进行复核，并与西城区疾控中心工作人员第一时间赶赴现场开展流行病学调查。当日7时许，该中心检测该病例送检样本核酸阳性。

市疾控中心针对病例溯源，追踪密切接触者，开展环境采样及消毒等控制措施。采集患者发病前14天内曾去过场所的环境样本、相关人员的呼吸道标本、血液标本进行检测，查找可疑的感染来源；调查患者小区过去一个月内境外返京、国内中高风险地区来京人员情况；调查周边小区、单位、酒店既往确诊病例情况、高危人员等有关线索情况；将病例转运至地坛医院进行隔离治疗；采集病例标本开展病毒基因测序，分析病毒来源及关联性。

此外，疾控部门将密切接触者转运至隔离点进行集中医学观察14天，并采集咽拭子标本进行核酸检测；对西城区月坛街道所有小区、写字楼、公共场所加强人员出入管理，周边写字楼下调人员到岗率。对患者所住小区居民进行核酸检测。在全市医疗机构发热门诊、急诊加强病例排查搜索，加强核酸检测。“我们将根据初步排查的结果，尽快锁定重点地区、重点人群，阻断病毒传播。”庞星火说。

新增病例再次敲响警钟

要时刻保持个人防护意识

庞星火强调，自6月6日零时起，北京市突发公共卫生事件响应级别调整至三级，但本市仍面临境外、京外病例输入和本地病例风险，需要严格落实科学精准有效防控要求。

“今天发布的这个病例再次给我们敲响了警钟，发生病例的风险随时存在。我们要深刻认识首都疫情防控的特殊重要性、复杂性及不确定性。要始终绷紧疫情防控这根弦，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态。坚持科学防控、精准施策、有效应对，坚持‘外防输入、内防反弹’不放松。持续抓好常态化防控，巩固稳定向好的防控态势，加快恢复正常生产、生活秩序。”庞星火说。

她提醒市民要时刻保持个人防护意识，如出现发热、咳嗽等症状要及时就近进行诊疗。同时，要科学佩戴口罩、勤洗手、常通风、保持安全社交距离，不扎堆、不聚会，保持良好的卫生习惯，倡导健康生活方式。（记者 蒋若静 武文娟）