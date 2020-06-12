依法严厉打击“校闹” 维护教学安全环境

北京市教委联合市高级人民法院、市人民检察院、市公安局等多部门日前发布《北京市中小学校幼儿园学生伤害事故处理办法》（以下简称《办法》），指导依法依规、客观公正处理本市中小学校幼儿园学生伤害事故。《办法》明确“殴打他人、故意伤害他人或者故意损毁公私财物”“侵占、毁损学校用地、房屋、设施设备”等9种“校闹”行为，要求探索通过联合惩戒机制，对实施“校闹”人员进行惩治。（6月11日《北京青年报》）

“医闹”和“校闹”是长期困扰社会的陋习、恶习，明显特征是在发生事故时，不寻求正常途径解决，而是以“闹”为主，扰乱医院和学校的秩序，甚至诉诸暴力行为，造成严重的社会负面影响。“医闹入刑”全面实施后，在一些地方曾经甚嚣尘上的“医闹”现象开始得到有效遏制和治理。可以预见，对于“校闹”现象定性并依法予以严厉打击，也会起到同样的治理效果，有利于构建安全有序的教学环境，维护广大师生的合法权益。

近年来，因学校安全事故等引发的“校闹”事件在各地时有发生，一些人采取哭丧烧纸、围堵校门、殴打教师等手段，严重挑战法律底线，影响教学秩序和社会稳定。由于“校闹”现象的出现，学校承担了无谓的责任和压力，被迫花费大量时间和精力，最终往往以学校赔钱了结。这样的处置结果助长了“校闹”的气焰，演变成“会闹的孩子有奶吃”，使得“校闹”愈发猖狂无忌。

“校闹”的起因大多是学校安全事故。由于担心学生发生意外事故，引起不必要的麻烦，一些学校产生畏缩心理，不敢正常开展体育教学、课外活动，不利于学生身体素质的提高。同时，一些老师不敢正常批评教育、惩戒学生，生怕刺激到学生心理引发极端事件，由此逐渐令校规悬置，对学生疏于管教。推而下之，部分学校、教师为避免麻烦，对校园霸凌行为也采取视而不见、大而化小的态度。

“校闹”衍生影响很大，如果不加以遏制任其滋生蔓延，会助长和纵容校园暴力现象，不利于学生法治观念和规则意识的养成，干扰素质教育实施，影响良好教育生态的形成。北京市新出台《办法》对“校闹”进行联合打击，是一种及时有力的政策措施，有利于明确各个职能部门的责任关系，以多部门共同发力，确保规定措施落实到位，实现综合治理效果。

一些地方缺乏完善的纠纷解决机制和损害赔偿机制，客观上导致少数家长以“闹”作为与学校博弈、争取最大限度赔偿的手段。在依法打击“校闹”的同时，要加快建立学校安全事故调解、赔偿、诉讼机制，坚持保险赔偿为主、人道补偿为辅，坚持合法途径解决纠纷，依靠司法裁决维护公平正义，杜绝政府、学校私下“花钱买平安”的做法，彻底堵住“校闹”口子。为此，北京市出台《办法》遏制打击“校闹”，对其他地方也具有积极的示范借鉴意义。