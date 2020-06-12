美国确诊200万 抗疫“失焦”酿恶果

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的最新数据显示，美国新冠病毒确诊感染人数已达200万，死亡超11.2万，两项统计均占全球总量四分之一多。作为全球医疗水平最先进的国家，美国感染和死亡人数冠绝全球，足以证明政府的应对不及格。对内，政治压倒科学，选票胜过生命；对外，甩锅推责，转移视线，终酿成今日恶果。

美国疫情仍在蔓延，令人担忧的是，警察暴力执法引发的抗议浪潮和经济衰退带来重启经济的压力，使得人们对疫情本身的关注度下降。电视上游行示威的画面全天滚动，偶尔涉及疫情也都与各州重启经济有关，不但官方例行疫情发布会消失，频频露面的医学专家也处于隐身状态……

与此同时，世卫组织发出警告：全球新冠疫情正在迅速恶化，6月以来几乎每天新增确诊病例数都超10万，7日报告的13.6万例甚至创下疫情暴发以来最高纪录。在美国，虽然纽约、新泽西等疫情中心已开始好转，但全美形势依然严峻，每日新增确诊数量在两万上下，抗议游行正加大病毒传播风险，带来的不确定性令人担忧。

“弗洛伊德之死”引发的全美抗议游行尚无结束迹象。从电视画面可以看到，游行队伍拥挤且很多人不戴口罩，警察使用的催泪弹和辣椒喷雾会使人剧烈咳嗽。专家警告说，喊口号、咳嗽、打喷嚏等将使病毒很容易在密集人群中传播，潜伏期过后可能迎来一波因示威游行而导致的病毒暴发。最新报告显示，首都华盛顿参与控制局势的国民警卫队已有队员确诊感染。

重启经济是另一个令人担忧的因素。居家隔离使经济、社会几乎处于停顿状态，众多工薪阶层的生活难以为继，全美就业压力可想而知。据美国“国家经济研究所”最新报告，美国经济自2月份已陷入衰退，结束了长达128个月的扩张周期。这让联邦和各州政府有了重启经济的巨大冲动，而过早重启经济则必然使病毒重新活跃，导致疫情再次暴发。

实际上，这种担忧在一些联邦州已成为现实。最先重启经济的得克萨斯州新冠肺炎入院治疗人数连创新高，最先开放海滩的佛罗里达州也迎来又一轮确诊病例暴发。亚利桑那州自5月15日结束居家隔离令以来，确诊病例增长了110%，不得不重启医院应急计划以应对暴增的治疗人数。自经济重启以来，确诊病例连续增长的联邦州一直高位保持在20个以上。

此外，适逢美国大选年，总统竞选集会或成为另一个潜在的病毒传播隐患。共和党竞选团队宣布未来两周内将重启已暂停三个月的竞选集会，如果防护不到位，这种动辄成千上万人聚集的活动将为病毒传播提供绝佳的土壤。

华盛顿大学最新预测模型显示，到今年8月，美国死于新冠肺炎的人数将突破14.5万人。美国《大西洋月刊》刊文指出，无论是从重启经济，还是抗议游行的角度看，美国从上至下实际上已经放弃了对抗疫情。联想到不断增长的死亡人数，这种判断让人不寒而栗。

美国哈佛大学全球健康学院院长阿希什·杰哈近日表示，现在必须改弦更张才能拯救更多生命，“但搞不明白为什么联邦政府不把疫情防控措施放在优先位置”。

从最初的轻描淡写，到发现苗头不对“甩锅”推责，再到为了重启经济试图“加工”疫情数据……过去三个月美国的抗疫“失焦”太多太久，过多公共资源被浪费于无休止的政治操弄，不但对控制疫情毫无裨益，反倒使美国形象严重受损。实践证明，所谓群体免疫，或者指望夏天高温控制疫情，都已成为不切实际的幻想，而集全社会之力做好监测、隔离、追踪、防护等行之有效的措施，才是走出疫情泥淖的正途。