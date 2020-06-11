中国为世界战疫做出重要贡献

2020年，新冠肺炎疫情席卷全球。全球战疫，每个人都是参与者和见证者。其中，有一个特殊的群体，他们是有在中国工作和生活经历的外籍专家学者。疫情期间，无论他们身在何处，视线始终没有离开中国。近日，在接受本报记者采访时，3位外籍专家一直表示，中国为全球战疫做出重要贡献。

“中国疫情防控效率很高”

对瑞士呼吸系统疾病药物研究专家、长风药业股份有限公司首席技术官让·马克·博维特而言，今年在中国度过的春节假期比较特殊。

“春节假期比计划的要长，出门必须戴好口罩并随身携带健康码。”受疫情影响，博维特没有像往年一样安排出行计划。他选择和家人一起待在江苏省无锡市的家中平静地过年。他为自己的选择感到庆幸：“中国很快控制住疫情形势。而江苏省一直相当安全，在许多方面都比国外很多地方更安全。”

“在我所居住的城市无锡，疫情期间，我没有发现任何恐慌情绪。超市和杂货店正常开放，人们可以买到平时都能买到的生活必需品。”博维特认为，“总体而言，从中央到地方，中国政府确实采取了许多有效的疫情防控措施，及时阻止了疫情在中国蔓延。而许多勇敢的中国医护工作者冒着生命危险，到武汉救治病患的奉献精神，非同寻常，令人敬佩。”

“中国疫情防控的效率非常高！”阿根廷国际关系委员会中国工作组主席、阿根廷天主教大学当代中国研究生部主任乔治·易·马勒纳一直密切关注中国的疫情防控消息。

“中国政府在抗击疫情的过程中，坚持人民至上、生命至上，这是正确的选择。”巴基斯坦伊斯兰堡国立科技大学中国学研究中心副主任泽米尔·阿万表示，新冠肺炎是一种传染性很强的流行病，之前没有暴发的先例，也没有可遵循的诊疗方案。中国花了很多时间研究和了解新冠病毒并制定了抗击病毒的有效政策。中国采取了非常严格的疫情防控措施，动员一切可能的资源来赢得这场战斗。这虽然对中国的经济造成很大的损失，但是却挽救了很多人的生命。

“向各大洲提供医疗援助”

“中国向各大洲都提供了医疗物资援助。”马勒纳表示，疫情在阿根廷暴发后，中国政府积极和阿根廷分享新冠病毒的防控经验和治疗方法。随后，中国向阿根廷运送了3批重达15吨以上的医疗物资，支援阿根廷战疫。中国和阿根廷共享了一个理念：生命至上。面对疫情，中国国家主席习近平说，“人民至上、生命至上”；阿根廷总统阿尔贝托·费尔南德斯表示，“选择是照顾经济还是照顾生命，我选择照顾生命。”

“中国和巴基斯坦是‘铁杆兄弟’。”阿万表示，疫情发生后，中巴两国开展了非常紧密的抗疫合作。中国政府不仅向巴基斯坦提供了大量的医疗援助物资，还先后向巴基斯坦派出两支医疗专家组，并多次举行视频会议分享抗疫经验。

“中国在国际合作抗疫方面一直做得很好。”博维特表示，“疫情在全球蔓延导致医疗设备供应链中断，中国能够快速为全球提供个人防护设备。这很了不起！中国医生在治疗新冠肺炎方面积累了丰富经验。世界各国的医生都可以从中国制定的诊疗方案中学习经验，更好地认识病情的发展阶段并采取适当的治疗方法。”

“在全球治理中发挥更大作用”

5月召开的中国全国两会聚焦全球目光。5月24日，在十三届全国人大三次会议视频记者会上，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。其中，关于“一带一路”的相关话题，让阿万高度关注。

“此次疫情期间，‘一带一路’的许多基础设施和民生项目都为抗疫发挥了重要作用。”最令阿万感到振奋的是，中国将和相关国家一道，共同推动健康丝绸之路的建设。阿万表示，健康丝绸之路将是未来国际社会开展公共卫生合作重点平台。在“一带一路”倡议下，中国将在健康丝绸之路中发挥重要作用。

“从整体和长远看，经过疫情的考验，共建‘一带一路’的基础将更加牢固，动力将更加充沛，前景将更加广阔。”阿万表示，巴基斯坦欢迎健康丝绸之路，并热切期待有机会参与其中。

马勒纳认为，新冠肺炎疫情不是人类面临的最后一次全球性挑战。为避免危机，人类应从这次疫情中吸取经验教训，将来应利用世界的互联互通来分享信息和知识，以应对健康、环境、气候、食物和教育等领域的全球挑战。经过这次疫情考验，未来，中国可以在全球治理中发挥更大作用。