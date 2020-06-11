凝聚合力，坚持人民至上

事实无可辩驳地证明了中国共产党和中国政府始终对人民负责、对生命负责的坚定立场。国际人士评价，这种关键时刻的道义担当，让人看到了“中国对个体尊严与生命的尊重与敬畏”，读懂了“14亿中国人集体情感释放背后的团结与力量”

中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，经济社会发展工作稳步有序推进。中国共产党为什么能？中国为什么行？透过中国行动，世界更加渴望得到答案。国务院新闻办公室日前发表的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书告诉世界，中国共产党以人民为中心的执政理念，中国集中力量办大事的制度特点，改革开放40多年来特别是中共十八大以来积累的雄厚国力和国家治理现代化建设的成效，中华民族同舟共济、守望相助的文化底色，中国人民深厚的家国情怀、天下情怀，是中国抗击疫情的力量之源和制胜法宝。

关键时刻看担当。无论多么困难，始终坚守“人的生命高于一切”，中国行动深深打动世界。翻开白皮书，一组组数字震撼人心：武汉市重症定点医院累计收治重症病例9600多例，转归为治愈的占比从14%提高到89%，超过一般病毒性肺炎救治平均水平；湖北省成功治愈3000余位80岁以上、7位百岁以上新冠肺炎患者，多位重症老年患者是从死亡线上抢救回来的；重症患者人均治疗费用超过15万元，一些危重症患者治疗费用几十万元甚至上百万元，全部由国家承担……中国在人民生命和经济利益之间果断抉择，坚持生命至上，不惜一切代价抢救生命，关心关爱海外中国公民。事实无可辩驳地证明了中国共产党和中国政府始终对人民负责、对生命负责的坚定立场。国际人士评价，这种关键时刻的道义担当，让人看到了“中国对个体尊严与生命的尊重与敬畏”，读懂了“14亿中国人集体情感释放背后的团结与力量”。

艰难时刻见人心。中国打响了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，开展全方位的人力组织战、物资保障战、科技突击战、资源运动战，书写了人类抗疫历史的奇迹。14亿中国人民都是抗击疫情的伟大战士，扛起责任、众志成城，坚韧团结、和衷共济，凝聚起抗击疫情的磅礴力量。中国的科研、公共卫生以及医务工作者的事迹打动人心，英国《柳叶刀》杂志发表声明对他们表示支持；美国《时代》周刊感慨疫情期间中国外卖骑手们“非凡的使命感”，将其图片刊登在杂志封面；美国《福布斯》杂志网站特别关注中国人民的自我隔离举措，称赞“许多人坚持一个多月都没有出过家门”的意志品质。英国剑桥大学国王学院社会人类学教授艾伦·麦克法兰认为，中国的抗疫成就是通过群体团结、相互同情、理性规划和负责任的行为来实现的。

大考之中见真功。重大危机是考验执政党执政理念、执政效能的试金石。中国在较短时间内遏制疫情蔓延，根本在于中国共产党的领导。中国共产党有坚强有力的领导核心，有以人民为中心的执政理念，面对疫情危机，迅速科学作出决策，实行高效有力的危机应对。460多万个基层党组织广泛动员群众、组织群众、凝聚群众、服务群众，筑起一座座抗击疫情的坚强堡垒；自1月24日除夕至3月8日，全国共调集346支国家医疗队、4.26万名医务人员、900多名公共卫生人员驰援湖北；400万名社区工作者奋战在全国65万个城乡社区；全国参与疫情防控的注册志愿者达881万人；全国3900多万名党员、干部战斗在抗疫一线……中国共产党严密的组织体系和高效的运行机制，在短时间内建立横向到边、纵向到底的危机应对机制，有效调动各方积极性，全国上下令行禁止、统一行动。中国充分发挥制造业门类全、韧性强和产业链完整配套的优势，短时间内实现医用物资保供从“紧缺”到“动态足额供应”的跨越式提升。中国努力将疫情对经济社会发展的冲击和影响降到最低，及时出台受疫情影响困难群众兜底保障政策，密集制定出台多项政策为企业特别是中小企业和个体工商户减负纾困。历经疫情磨砺，中国人民更加深切地认识到，中国共产党的领导是最重要的保障、最可靠的依托。世界看到，中国共产党不仅是为中国人民负责的党，也是为世界尽责的党。“我一生中从未见过这样的动员。中方行动速度之快、规模之大，世所罕见，展现出中国速度、中国规模、中国效率。”世界卫生组织总干事谭德塞对中国行动给予高度评价。

面对新冠肺炎疫情，人类唯有战而胜之，别无他路。国际社会公认，中国行动取得的成效让世界看到了走出人类历史上这段艰难时刻的希望，为各国团结合作，携手打赢疫情防控全球阻击战增添了信心和力量。

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 03 版）