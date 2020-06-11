各民族团结携手 共同迈进全面小康

6月8日至10日，习近平总书记在宁夏考察并作重要讲话，在当地干部群众中引发热烈反响。大家表示，要牢记习近平总书记嘱托，在决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的关键时刻，各民族团结携手、不懈奋斗，共同迈进全面小康，继续建设经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕的美丽新宁夏。

真切感受到社会主义大家庭的温暖

8日下午，习近平总书记首先来到吴忠市红寺堡区红寺堡镇弘德村考察脱贫攻坚工作。总书记指出，企业参与兴办扶贫车间，体现了先富带后富，很有意义。

“总书记千里迢迢来到我们身边，关心贫困户生产生活，指导脱贫攻坚，让大家倍感温暖，也深受鼓舞。”弘德村扶贫车间负责人徐玲告诉记者，弘德村是生态移民村，也是闽宁协作产业帮扶村，“在红寺堡区，每个乡村都可以看到闽宁对口帮扶的基础设施和产业。如今，移民们就地有活干、有钱挣，未来一定会发展得更好。”

“20多年来，闽宁协作，山海牵手，树立了东西部扶贫协作共同发展的成功典范。”福建省第十一批援宁干部、红寺堡区委常委、副区长赖有为表示，援宁干部一定聚焦脱贫攻坚，推动劳务协作、消费扶贫两项重点，持续拓展产业合作，把对口帮扶工作一件件抓细抓实抓出成效，让当地群众更多感受到闽宁协作带来的幸福感和获得感。

“东西部协作不仅仅是经济层面或是产业互补，还包括人员互动、技术互学、观念互通、作风互鉴，有力促进了同心县与全国其他地方一道迈向全面小康。”吴忠市委常委、同心县委书记马洪海表示，闽宁协作让宁夏人民真切感受到社会主义大家庭的温暖。

“总书记关心移民搬迁，强调要完善移民搬迁扶持政策，确保搬迁群众搬得出、稳得住、能致富。这说到了基层干部群众的心坎上。”银川市永宁县闽宁镇副镇长杨青告诉记者，这些年他们着力探索一条易地搬迁、东西协作、产业扶贫的有效路径，贫困发生率从1997年的近90%降至0.197%，今年年底前全镇剩余22户111名贫困人口将全部脱贫，“下一步，我们将继续在精准、稳定、可持续上下功夫，把闽宁镇打造成为东西协作、民族团结、和谐发展、乡村振兴的示范镇。”

高质量完成脱贫攻坚目标任务

“总书记强调，要坚决打赢脱贫攻坚战，对标‘两不愁三保障’，瞄准突出问题和薄弱环节，一鼓作气、尽锐出战，确保如期实现脱贫目标。”固原市西吉县新营乡党委书记张瑞表示，作为西吉县脱贫攻坚的重点乡镇，新营乡将全力以赴确保如期实现脱贫目标。“今年以来，我们排查了15个大类的具体任务，逐一建立台账，先后几轮压茬整改，为高质量完成脱贫攻坚目标任务打下了坚实基础。”

“在决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的关键时刻，总书记来到宁夏考察并作重要指示，让我们倍感振奋，对下一步的工作更加充满信心、充满干劲。”石嘴山市大武口区区长苏焕喜说，“我们将进一步壮大体验采摘、休闲观光、设施蔬菜等城郊型特色农业，推进全面脱贫与乡村振兴战略有效衔接，让大武口区实现农业强、农村美、农民富。”

“总书记强调，要加快建立现代农业产业体系、生产体系、经营体系，让宁夏更多特色农产品走向市场。这让我们未来的发展方向更加坚定、目标更加明确。”吴忠市盐池县惠安堡镇麦草掌村第一书记石磊山表示，近年来黄花产业已经成为盐池群众增收致富的重要来源，“再过半个月，黄花采摘季就到了，要早谋划、早准备，引导更多村民加入采摘队伍，实现家门口就业，持续增收奔小康。”

“作为新能源企业，我们一定牢记总书记嘱托，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念。”华润电力控股有限公司北方大区总经理李向阳说，华润近年来与宁夏海原县深度对接，既引进农业、养殖、零售等产业，又发展清洁能源，努力走出一条绿色发展、生态富民之路，让海原天更蓝、水更清的同时，产业更兴旺、群众更富裕。

用双手创造更加美好的新生活

吴忠市利通区金花园社区13850名常住居民中近一半为少数民族，社区党总支书记张丽萍说：“习近平总书记深情告诉我们，‘中华民族是多元一体的伟大民族。全面建成小康社会，一个少数民族也不能少。’我们基层社区工作者一定不辜负总书记的关怀和期望，用心、用情、用力做好民族团结工作，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起。”

“黑大庄村的贫困发生率已从2014年的51%下降到0.87%，家家通了自来水、接入广播电视，驴车驮水早成了历史。”宁夏回族自治区党委宣传部驻西吉县黑大庄村扶贫工作队干部杨文臣告诉记者，“西吉县尚未脱贫，我将同其他驻村扶贫干部、基层党员干部一道，牢记总书记嘱托，做群众脱贫路上的热心人、贴心人，一步一个脚印夺取脱贫攻坚胜利。”

在吴忠市红寺堡区弘德村，习近平总书记走进回族村民刘克瑞家，仔细看院落、客厅、卧室、厨房、牛棚，详细了解家庭就业、收入、看病、社保等情况。刘克瑞告诉记者：“以前，我儿子上学读书要走很远的山路。现在，大孙子走很近的路就能到村幼儿园。儿子儿媳都在附近纺织厂打工，全家生活不发愁。”刘克瑞表示，一定牢记总书记嘱托，“用自己的双手创造更加美好的新生活。”

“这些年，同心县许多少数民族妇女走进家门口的扶贫车间，开起了手工艺工作室，日子越过越红火。”吴忠市同心县妇联副主席马一平说，妇联组织要认真学习领会总书记宁夏考察重要讲话精神，团结引领广大妇女听党话、跟党走，积极投身建设新时代中国特色社会主义事业。“我们还将加强妇女技能培训，加大妇女创业就业支持力度，让少数民族妇女同步迈进全面小康。”

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 02 版）