决胜全面建成小康社会决战脱贫攻坚 继续建设经济繁荣民族团结环境优美人民富裕的美丽新宁夏

6月8日至10日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在宁夏考察。这是6月8日下午，习近平在吴忠市红寺堡区红寺堡镇弘德村看望移民搬迁群众，向村民们挥手致意。

新华社记者 谢环驰摄

6月8日至10日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在宁夏考察。这是6月9日下午，习近平在银川市贺兰县稻渔空间乡村生态观光园，同正在劳作的村民亲切交谈。

新华社记者 谢环驰摄

■ 要全面落实党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，落实全国“两会”工作部署，坚决打好三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，优先稳就业保民生，决胜全面建成小康社会，决战脱贫攻坚，继续建设经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕的美丽新宁夏

■ 黄河是中华民族的母亲河，是中华民族和中华文明赖以生存发展的宝贵资源。宁夏要有大局观念和责任担当，更加珍惜黄河，精心呵护黄河，坚持综合治理、系统治理、源头治理，明确黄河保护红线底线，统筹推进堤防建设、河道整治、滩区治理、生态修复等重大工程，守好改善生态环境生命线

■ 中华民族是多元一体的伟大民族。全面建成小康社会，一个少数民族也不能少。各民族团结携手，共同迈进全面小康，体现了中华民族优良传统，体现了中国特色社会主义制度的显著优势。社会主义是干出来的，幸福是奋斗出来的。有党和政府持续努力，有各族群众不懈奋斗，今后的生活一定会更好更幸福

■ 要坚持不懈推动高质量发展；要推动改革开放取得新突破；要坚决打赢脱贫攻坚战；要牢固树立绿水青山就是金山银山的理念；要坚持以人民为中心的发展思想

■ 坚定的理想信念，永远是激励我们奋勇向前、克难制胜不竭的力量源泉。全党同志特别是各级领导干部要不忘初心、牢记使命，始终保持清醒头脑和政治定力，坚持和加强党的领导不动摇，坚持和发展中国特色社会主义不动摇，坚持实现中华民族伟大复兴的宏伟目标不动摇，锲而不舍把革命先辈为之奋斗的伟大事业推向前进

本报银川6月10日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在宁夏考察时强调，要全面落实党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，落实全国“两会”工作部署，坚决打好三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，优先稳就业保民生，决胜全面建成小康社会，决战脱贫攻坚，继续建设经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕的美丽新宁夏。

夏日炎炎，塞上江南天高云淡，草木葱茏。6月8日至10日，习近平在宁夏回族自治区党委书记陈润儿、自治区政府主席咸辉陪同下，先后来到吴忠、银川等地，深入农村、社区、防洪工程、农业产业园区等，就统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作、巩固脱贫攻坚成果、加强生态环境保护、推动民族团结进步进行调研。

吴忠市红寺堡区红寺堡镇弘德村是生态移民村，有建档立卡贫困户1036户4497人，目前还有20户50人未脱贫。8日下午，习近平首先来到弘德村考察脱贫攻坚工作。在村扶贫车间院内，他听取了宁夏以及弘德村脱贫攻坚情况介绍。走进扶贫车间，习近平同正在加工制作纸箱的村民们亲切交流。乡亲们告诉总书记，村里引入企业从事纸箱包装业务，解决了一百多人就业问题。习近平表示肯定。他指出，兴办扶贫车间目的是扶贫，要坚持扶贫性质，向困难群众倾斜，多招收困难群众就业。乡亲们在家门口就业，虽然收入不比进城务工高，但省去了住宿、伙食、交通等费用，还能照顾家庭，一举多得。企业参与兴办扶贫车间，体现了先富带后富，很有意义。

随后，习近平步行察看村容村貌。在回族村民刘克瑞家，他仔细看院落、客厅、卧室、厨房、牛棚，详细了解家庭就业、收入、看病、社保等情况。刘克瑞告诉总书记，家里的耕地流转了，还养了3头肉牛，儿子儿媳在附近纺织厂打工，2017年全家脱贫，生活越来越好，乡亲们打心底里感到党的政策好，真切感受到共产党亲。习近平询问刘克瑞老两口还有什么困难、对今后的日子有什么打算。习近平强调，乡亲们搬迁后，更好生活还在后头。希望乡亲们百尺竿头、更进一步，发挥自身积极性、主动性、创造性，用自己的双手创造更加美好的新生活。

离开村子时，村民们纷纷赶到村口，欢送总书记。习近平向大家挥手致意，祝愿乡亲们生活幸福。

习近平高度重视黄河流域生态保护和高质量发展。他来到黄河吴忠滨河大道古城湾砌护段，沿岸边步道，察看黄河生态治理保护状况，听取黄河宁夏段生态保护治理和水利工程建设情况汇报。习近平指出，黄河是中华民族的母亲河，是中华民族和中华文明赖以生存发展的宝贵资源。自古以来，黄河水滋养着宁夏这片美丽富饶的土地，今天仍在造福宁夏各族人民。宁夏要有大局观念和责任担当，更加珍惜黄河，精心呵护黄河，坚持综合治理、系统治理、源头治理，明确黄河保护红线底线，统筹推进堤防建设、河道整治、滩区治理、生态修复等重大工程，守好改善生态环境生命线。

傍晚时分，习近平前往吴忠市利通区金花园社区。社区常住居民13850人，汉、回、满、蒙、藏等各族群众和睦相处，曾荣获“全国民族团结进步模范集体”称号。习近平来到社区党群活动服务中心，了解社区党建工作、民族团结社区创建和为民服务工作情况，同社区志愿者代表亲切交谈。社区广场十分热闹，正在休闲娱乐的居民看见总书记来了，围拢过来，热烈鼓掌。习近平深情对大家说，中华民族是多元一体的伟大民族。全面建成小康社会，一个少数民族也不能少。各民族团结携手，共同迈进全面小康，体现了中华民族优良传统，体现了中国特色社会主义制度的显著优势。社会主义是干出来的，幸福是奋斗出来的。有党和政府持续努力，有各族群众不懈奋斗，今后的生活一定会更好更幸福。

在黄河水滋养下，宁夏平原土地肥沃、物产丰富，素有“塞上江南”之称。9日下午，习近平来到银川市贺兰县稻渔空间乡村生态观光园，听取宁夏现代农业发展、农业合作社带动农民增收致富运营模式等情况汇报，观看宁夏特色农产品展示，了解稻渔种养业融合发展的创新做法。习近平登上观景塔，俯瞰园区全貌。微风轻拂，秧苗摇曳，一派生机勃勃。他沿着田埂走进稻田，同正在劳作的村民们亲切交谈。村民们告诉总书记，现在有土地流转费、劳务费，还有年底分红，收入提高了，也有保障了。正值放鱼时节，习近平舀起鱼苗、蟹苗，放进田边水渠。习近平强调，发展现代特色农业和文化旅游业，必须贯彻以人民为中心的发展思想，突出农民主体地位，把保障农民利益放在第一位。要探索建立更加有效、更加长效的利益联结机制，确保乡亲们持续获益。要注意解决好稻水矛盾，采用节水技术，积极发展节水型、高附加值的种养业，保护好黄河水资源。目前，疫情防控形势稳步向好，要继续抓好常态化疫情防控，加快恢复社会生产生活正常秩序。

习近平对贺兰山生态环境保护十分关心。在银川市西夏区源石酒庄葡萄种植基地，他远眺巍巍贺兰山，听取贺兰山生态保护和环境综合整治情况汇报。习近平指出，贺兰山是我国重要自然地理分界线和西北重要生态安全屏障，维系着西北至黄淮地区气候分布和生态格局，守护着西北、华北生态安全。要加强顶层设计，狠抓责任落实，强化监督检查，坚决保护好贺兰山生态。

在葡萄种植园，习近平同正在作业的工人和技术人员交流，了解葡萄种植技术、产品销路和收入情况。贺兰山东麓日照充足、灌溉便利，适合种植酿酒葡萄。习近平强调，随着人民生活水平不断提高，葡萄酒产业大有前景。宁夏要把发展葡萄酒产业同加强黄河滩区治理、加强生态恢复结合起来，提高技术水平，增加文化内涵，加强宣传推介，打造自己的知名品牌，提高附加值和综合效益。

10日上午，习近平听取了宁夏回族自治区党委和政府工作汇报，对宁夏各项工作取得的成绩给予肯定，希望宁夏广大干部群众紧密团结，真抓实干，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

习近平强调，要坚持不懈推动高质量发展，加快转变经济发展方式，加快产业转型升级，加快新旧动能转换，推动经济发展实现量的合理增长和质的稳步提升。要把减轻企业税费负担政策落实兑现到位，把扩大内需各项政策举措落到实处，把重大项目投资带动作用发挥出来，及时解决企业恢复生产经营面临的各种问题。要把握扩大内需这一战略基点，以供给侧结构性改革为主线，着力打通生产、分配、流通、消费各个环节。要发挥创新驱动作用，推动产业向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展。要加快建立现代农业产业体系、生产体系、经营体系，让宁夏更多特色农产品走向市场。

习近平指出，要推动改革开放取得新突破，坚持问题导向，有的放矢推进改革，加强对改革举措的评估问效，促进各项改革往深里走、往实里落，加快培育充分竞争的市场，不断激发各类市场主体活力。要抓住共建“一带一路”重大机遇，坚持对内开放和对外开放相结合，培育开放型经济主体，营造开放型经济环境，以更高水平开放促进更高质量发展。

习近平强调，要坚决打赢脱贫攻坚战，对标“两不愁三保障”，瞄准突出问题和薄弱环节，一鼓作气、尽锐出战，确保如期实现脱贫目标。要完善移民搬迁扶持政策，确保搬迁群众搬得出、稳得住、能致富。要巩固提升脱贫成果，保持现有政策总体稳定，推进全面脱贫与乡村振兴战略有效衔接。

习近平指出，要牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，统筹山水林田湖草系统治理，优化国土空间开发格局，继续打好蓝天、碧水、净土保卫战，抓好生态环境保护。要把保障黄河长治久安作为重中之重，实施河道和滩区综合治理工程，统筹推进两岸堤防、河道控导、滩区治理，推进水资源节约集约利用，统筹推进生态保护修复和环境治理，努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区。

习近平强调，要坚持以人民为中心的发展思想，切实解决好群众的操心事、烦心事、揪心事，扎实做好下岗失业人员、高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作。要推进城乡义务教育均衡发展，加快公共卫生体系建设，广泛开展爱国卫生运动。要坚持党的宗教工作基本方针，依法加强宗教事务管理。要扎实推动民法典实施，加强和创新社会治理，加强安全生产工作。

习近平指出，坚定的理想信念，永远是激励我们奋勇向前、克难制胜不竭的力量源泉。全党同志特别是各级领导干部要不忘初心、牢记使命，始终保持清醒头脑和政治定力，坚持和加强党的领导不动摇，坚持和发展中国特色社会主义不动摇，坚持实现中华民族伟大复兴的宏伟目标不动摇，锲而不舍把革命先辈为之奋斗的伟大事业推向前进。要激发广大党员、干部奋斗精神，以行之有效的举措落实好党中央决策部署，做好改革发展稳定各项工作。要把为民造福作为最重要的政绩，建立健全干部担当作为的激励机制，坚决反对形式主义、官僚主义。要持之以恒正风肃纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的创业环境。

丁薛祥、刘鹤、陈希、何立峰和中央有关部门负责同志陪同考察。

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 01 版）