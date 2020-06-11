新冠肺炎疫情防控期间，无论是个人的卫生健康、行为习惯，还是社会的文明意识、公共素养，一些好做法得到推广。本期大家谈，我们选刊3篇来稿，分享日常生活里的文明思考。

——编 者

合理佩戴口罩

李成斌

因为疫情，在人流密集区域戴口罩成了必然选择。然而，随着国内疫情防控形势向好，一些人也开始放松警惕。比如坐公交、去市场、逛超市，有人拿而不戴，有人戴在下颌……其实，口罩看似寻常，却能抵御病毒、切断感染，是慎终如始做好疫情防控工作不可或缺的工具。

戴口罩不仅是保护自己，也是尊重他人。比如疫情防控期间与陌生人同乘电梯，即使戴着口罩，但遇到不戴口罩的也会有些担心。从社会心理层面上说，公共场所正确佩戴口罩，既满足了自己的安全需求，也在照顾别人的情感需求。

当然，戴口罩也不能一概而论。在通风条件好、人口密度小的地方，没有必要佩戴口罩；对呼吸困难、身体不适的人群，也要根据实际情况灵活变通。实际上，防护是最主要的目的，健康是最重要的考量。合理佩戴口罩，让自己少一分风险，也对他人多一分尊重，才能共同护佑生命安全。

陪伴不再缺席

梁伟新

虽然和父母生活在同一座城市，但因为工作繁忙，很少能陪伴在父母身边。这次疫情，不知不觉间，和父母的通话渐渐多了起来。其实，电话里都是些不能再细碎的日常。他们叮嘱我要戴好口罩勤洗手，我也告诉他们公司每天测温消毒、错峰就餐，让他们放心。聊工作生活、聊防疫知识，电话两端连接起血浓于水的亲情。

几周之后，我决定搬回家与父母相伴。在这样一个“特殊时期”，我有了更多时间与父母相处。围坐在饭桌上谈天说地，电视机前分享生活见闻，一家人其乐融融。在周末的闲暇时光，我还教会了父母如何使用网络购买生鲜果蔬和生活用品。

如今，在全国上下共同努力下，疫情防控阻击战取得重大战略成果。我的工作生活逐步恢复了以往的节奏，但回家陪伴家人的习惯却保留了下来。去景区游览河山，去餐馆品尝美味，去公园散步遛弯……重要的是，不论多忙，一定不会再让陪伴缺席。

加强制度保障

刘元通

到一家银行排队办业务，虽然地上标识了醒目的一米线，但有些人还是互相紧挨，防护效果打了折扣。不仅如此，随着国内疫情防控态势向好，一些好习惯、好做法，不少人也没有坚持下去。

好习惯要发挥持久效用，还要得到好制度的刚性保障。比如，近期公布的《北京市文明行为促进条例》，就对设置一米线等文明引导标识作出了明确规定，提供了政策依据。事实上，出门佩戴口罩、垃圾分类投放、推广分餐公筷等，这些良好社会风尚要推广开来、坚持下去，就要让自律和他律良性互动，用习惯启发制度、用制度护航习惯，才能让两者互为前提、互相促进。

从好做法到好习惯再到好制度，这是一套发展的逻辑，也是一道治理的命题。总结疫情防控期间守护健康的好做法，普及日常生活中行之有效的好习惯，在征求民意基础上及时研究出台好制度予以强化，就能有助于形成健康文明的行为规范，提高人民群众文明素质和自我防护能力，从而推动社会不断进步、文明持续发展。

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 05 版）