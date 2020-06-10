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胡春华强调

坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利

2020年06月10日08:29 来源：人民网－人民日报

新华社北京6月9日电  中共中央政治局委员、国务院扶贫开发领导小组组长胡春华9日在京主持召开国务院扶贫开发领导小组全体会议。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述，认真落实全国两会部署，坚定不移强化举措，扎实做好收官阶段各项任务，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利。

胡春华指出，脱贫攻坚是全面建成小康社会的标志性工程，要坚持如期全面完成脱贫攻坚目标任务不动摇，严格按照既定部署把责任、政策、工作不折不扣地落实到位。现在到年底只剩下200天左右，要攻坚克难确保完成剩余脱贫任务，扎实开展“三保障”和饮水安全查漏补缺，落实对特殊贫困人口的兜底保障。要加大重点任务落实力度，优先保障外出务工贫困劳动力稳岗就业，拓展就地就近就业渠道，支持扶贫产业加快发展，推进产销对接和消费扶贫，加强易地扶贫搬迁后续扶持。

胡春华强调，要把防止返贫摆在更加突出位置，切实运行好监测和帮扶机制，及时掌握返贫致贫情况，及早实施帮扶措施。要坚持开发式帮扶和保障性兜底相结合，根据返贫致贫原因，有针对性地进行帮扶。要严肃认真开展脱贫攻坚督查，压实攻坚责任，督促整改问题，推动工作落实，坚决防止和纠正松劲懈怠、冲刺抢跑等倾向，确保脱贫成果经得起检验。

《 人民日报 》（ 2020年06月10日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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