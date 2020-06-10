公布失信名单 养老服务保量更要提质

近日，北京市民政局公布首批2019年度北京市养老服务机构失信名单，这在全国尚属首例。在13家“上榜”机构中，大部分存在违法违规行为，如消防存在隐患、违规取水等。在媒体调查中，养老服务中还存在家族式管理、有经验医务人员少等问题。

被划入失信名单的养老机构，将面临取消运营补贴获取资格和承接政府购买服务资格等处罚，而公开的失信名单，也将成为人们选择养老机构的参照。

国家统计局数据显示，2019年年底，中国人口突破14亿，其中65周岁及以上人口17603万人，占总人口的12.6%。人口老龄化趋势明显，养老服务行业面临巨大缺口。在近期乃至长期内，只有养老服务机构持续增长，才能稳定养老社会服务体系。

随着养老需求激增，养老服务体系也逐渐引入社会力量参与。政府一方面继续原有养老保障服务，另一方面为社会力量提供政策税收支持。社会力量进入，除满足现有养老需求，也为养老行业提供更多可选择的服务。

尽管北京公布的失信机构为少数，但在养老机构保量更要提质背景下，养老机构“软环境”不够“硬”现象，同样不可小觑。近日，四川达州某养老机构的“作秀”就“极不认真”，“服务”老人洗脚15秒，摆拍剪头，每人收150元，则由当地财政付费。若非视频引起关注，荒诞的一幕恐怕要以“服务8116名老人”结尾。本应在“政府+社会”模式中大显神通的养老服务机构，却表现得敷衍潦草，不免让人担忧养老服务行业水平。

北京对养老机构的失信惩戒，则体现出监管的合力。比如部分机构存在消防问题，受到消防部门行政处罚；涉医药违规，则被卫健部门黄牌警示；用水违规和违排废气，则分别被水务和环保部门绳之以法。作为首善之都，北京在养老机构管理的一举一动，引人瞩目，民政部门作为该行业监管牵头部门，善用各部门监督成果，果断“拉黑”违规机构，启发各地要避免多头监管。

在调查中，人们对养老机构的评价指向诸多问题。养老地点采光不好，说明养老机构设计审批对环境因素考量得不充分；养老服务中心人员医疗经验不足，则直指医护结合的社会服务衔接；家族式关系可能带来管理疏松，则直指机构与用户之间不对等的关系。这些问题不能妥善解决，社会养老机构便难以托举老年群体的幸福，更无法成就夕阳经济这个朝阳产业。

幼有所育，老有所养，儿童与老人系于人生两端，体现社会保障成色。完善社会养老保障，要在政府服务角色转换中，激发市场配置资源活力。对养老机构来说，需要做大养老服务增量，否则未来不仅可能丧失量的优势，也可能败于质的较量。

白毅鹏 来源：中国青年报