国家卫健委:新增确诊病例3例 均为境外输入

人民网北京6月9日电 据国家卫健委网站消息，6月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3例，均为境外输入病例（广东2例，四川1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例10例，解除医学观察的密切接触者396人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例57例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例1783例，累计治愈出院病例1726例，无死亡病例。

截至6月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例58例（无重症病例），累计治愈出院病例78351例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83043例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者747232人，尚在医学观察的密切接触者2971人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者21例（境外输入2例）；当日转为确诊病例1例（境外输入1例）；当日解除医学观察47例（境外输入2例）；尚在医学观察无症状感染者174例（境外输入43例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1595例。其中，香港特别行政区1107例（出院1049例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院45例），台湾地区443例（出院430例，死亡7例）。