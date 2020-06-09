一次跨越三万里的飞行

近日，一架从中国出发的飞机，耗时约51个小时，跨越1.7万多公里，绕行南北两个半球之后，降落在秘鲁首都利马。这次由三峡集团长江电力副总经理谢峰带队的行程，终于抵达目的地。

事情，要从一场并购交易说起。

今年4月24日，长江电力完成了对秘鲁路德斯配电公司（下称“LDS”）相关股权的交割。

LDS是秘鲁最大电力公司，主要在首都利马开展配售电业务。在共同应对疫情给世界经济带来的挑战之际，路德斯项目的顺利交割，不仅有助于提振市场信心，还进一步促进了秘鲁配电及清洁能源事业发展，为秘鲁经济、就业、税收、技术进步等做出贡献，深化了中秘两国友好关系。

不过，在疫情防控中，长江电力该如何顺利接管LDS？长江电力又该如何履行中国企业的海外社会责任，将中国的抗疫经验带给当地呢？

这一切，必须建立在“人要走出去”的基础上。

“要想尽一切办法到达秘鲁！”为此，由谢峰组建并带领的长电秘鲁路德斯项目团队在最短时间里，争取到了秘鲁政府批准的特别入境许可。另一方面，谢峰又组织人手，与一家具备航空资质的公司展开谈判，对方终于答应出这趟“远门”。

在这趟飞机上，还有一批特殊乘客——中国向秘鲁派遣的抗疫医疗专家组。飞赴秘鲁的飞机不大，医疗专家组还携带着医疗物资，地方更加紧张。

“要缩减个人物品，为医疗组留出充足空间！”谢峰将空间分配精确到人。作为领队，谢峰最大限度减少了个人必备药物携带量。

团队中负责法律事务的林鹤，是一名“90后”，翻开他的箱子，工装、电脑、口罩……愣是从中找不出几件个人物品；明知当地天气逐渐变冷，他还是把一些“占地儿”的厚衣服留在北京，到达秘鲁后，实在冷得慌，就把房间内的被子披在身上。

飞机抵达利马。谢峰和团队在LDS要办好两件事，“一是生产经营，二是疫情防控”。

一到秘鲁，谢峰就带领团队，首先对LDS的商业模式、商业计划、财务情况、审计计划等情况展开进一步了解和沟通确认，为股权交割后的运营打下基础。目前，长电提出的相关长远发展思路，已在LDS经营管理层形成共识。

谢峰说：“团队到达秘鲁后，给LDS带去了相关疫情防控经验，比如增加人员的备班制，已经被他们采纳。”

财务、法律、经营、技术……在隔离酒店房间内，团队成员每天都围绕这些领域进行良好交流。

谢峰说，各司其职，专注当下，这是团队成员的共同心声。