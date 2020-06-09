“抗议+抗疫”让美国难上加难

图为6月6日，示威者手举标语“肤色不该成为我们死去的原因”在美国芝加哥参加游行示威。

克里斯·迪尔茨摄（新华社发）

美国非裔男子弗洛伊德遭遇暴力执法致死事件已经发生两周有余，由此引发的抗议示威活动仍在美国多地持续进行。在新冠肺炎疫情依然严峻的背景之下，如此大规模的人员聚集无异于火上浇油，给疫情防控带来更多变数。美国约翰斯·霍普金斯大学6月7日发布的新冠肺炎疫情最新统计数据显示，截至美国东部时间6月7日13时33分，美国累计新冠确诊病例超192万例，累计死亡病例超11万例。

当抗疫遇上抗议，美国正在面临一道更加艰难的考题。

新增确诊病例出现反弹

在刚刚过去的周末，美国白人警察暴力执法导致非洲裔男子弗洛伊德身亡事件引发的抗议活动继续在美国多地发酵。

据美国《国会山》报道，当地时间6月6日，抗议活动第12天，美国各地抗议人数达到创纪录水平。在华盛顿特区、纽约、亚特兰大、费城、芝加哥等多个城市，成千上万的抗议者走上街头，继续就“弗洛伊德之死”事件抗议示威，要求执法部门停止种族主义和暴力行径。

多段航拍视频显示，费城的主干道上挤满密密麻麻的抗议人群，旧金山的金门大桥上同样人头攒动。美国政治新闻网站报道称，6日在华盛顿特区举行的示威活动是近日抗议暴发以来最大规模的一次。

美国国民警卫队当天在社交平台发文表示，目前全美已发动来自34个州和特区的4.3万多名国民警卫队队员，以协助各地执法机构应对持续不断的抗议活动。

大规模的人员聚集给新冠肺炎疫情的防控工作带来新挑战。多名美国卫生专家担忧地表示，抗议示威活动将严重影响美国的防疫进程，甚至可能毁掉此前取得的防疫成果，导致疫情在美二次暴发。

最新数据在一定程度上印证了这种担忧。美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间6月6日下午6时左右，美国累计新冠病毒感染病例超过191万例，其中死亡病例逾10万例。与该系统约一天前的数据相比，美国新增感染病例2.3万余例。

《国会山报》6日报道指出，有23个州的新冠肺炎新增确诊病例数每周都在增加，其中亚利桑那州、佛罗里达州、北卡罗来纳州、得克萨斯州和佛蒙特州更是在近几日创下新增确诊病例的最高纪录。

“美国出现这么多场抗议活动，而且规模越来越大，新冠肺炎疫情二次暴发是必然情况，问题在于将在哪里、何时暴发。”美国哈佛大学公共卫生研究员马克·史里姆认为，新冠肺炎疫情或将于10至14天后在美再次暴发。

人员聚集增加感染风险

“美国多地持续发生抗议示威活动，给其国内防疫工作带来很大挑战。在抗议现场，不同族裔人群聚集。一些地方的警察为了驱散人群，还使用了催泪瓦斯、烟雾和胡椒喷雾等，让人容易流鼻涕或咳嗽，这都增加了病毒传播的风险。”北京大学国际关系学院教授王勇在接受本报记者采访时称，此前美国国内每日新增确诊病例一度降到2万例以下，但近几日又出现反弹。

一些美国公共卫生专家也认为，抗议示威活动中的某些行为或将加剧新冠病毒的传播。除了警方使用催泪瓦斯等手段之外，示威者在高喊游行口号时呼出的飞沫也有可能携带大量病毒。

美联社指出一个值得关注的现状：明尼阿波利斯、华盛顿特区、洛杉矶、纽约、华盛顿特区等多个出现抗议示威活动的城市，恰恰都是美国新增确诊病例较为集中的地区。这让这些地方可能面临更为严峻的疫情形势。

据报道，6月2日，明尼苏达州国民警卫队透露，已发现1名国民警卫队人员确诊感染新冠病毒，另有9人出现相关症状。该州政府卫生专员先前曾提醒称，几乎可以肯定，大规模示威会加剧疫情蔓延。纽约州州长科莫也在6月1日表示，他很担心纽约市的大规模游行示威活动会让之前费尽心力取得的抗疫成果功亏一篑。

“抗议示威活动持续多长时间、发展多大规模，这将对美国疫情的下一步走向产生影响。”中国社科院美国研究所研究员袁征在接受本报记者采访时分析称。

美国加利福尼亚大学洛杉矶分校公共卫生学院副院长、流行病学教授张作风指出，目前美国一些地区的新冠病毒检测点已因示威抗议活动而关闭，影响了全国范围的病毒检测量。新冠病毒的潜伏期通常是3至14天，抗议示威活动是否会导致感染病例增加、是否会引起疫情反弹，将在两周左右体现出来。

双重挑战撕裂美国社会

考虑到抗议示威活动增加的变数，美国多地近日决定放缓重启经济活动的计划。当地时间6月1日，华盛顿市政府宣布，由于当地疫情出现反弹趋势，将推迟开放部分商业和公共场所的“第二阶段”重启计划。佛罗里达州迈阿密达德县决定，在当地宵禁结束前，暂缓原定于6月1日实施的开放海滩计划。

“此前，美国一些城市在没有完全做好准备的情况下，急于推进复工复产，使其国内疫情面临更多风险。”王勇指出，如今抗议示威活动持续发酵，进一步增加了美国疫情发展的不确定性。接下来，美国政府能否采取有效的防疫措施、准备充足的防疫物资，将直接关系疫情走势。

“如何在复工和防疫之间实现一种有机平衡，是美国需要解决的问题。”袁征指出，此外，由于人员管控不够到位，美国国内疫情出现了从人口密集的大城市向全美其他地区扩散的态势。多重因素叠加使得美国疫情防控面临较大挑战。

美国《华盛顿邮报》日前也报道称，新冠病毒在美国的传播地区已出现了根本性转变：疫情中心从人口聚集的大城市转向地广人稀的乡村地带，包括农场、监狱和偏远县市。目前，一些县市的新冠病毒感染率和死亡率逐渐上升，甚至超过了纽约。随着全美多地逐渐解封，这些偏远地区可能遭到新冠病毒的严重打击。

无论是持续发酵的抗议，还是艰难推进的抗疫，都暴露出美国社会存在的种族歧视、贫富悬殊、分配不均等多重矛盾和深刻裂痕。如美联储主席鲍威尔日前所言，新冠肺炎疫情对不同人群的影响有所不同，中低收入群体、有色人种等弱势群体承受了更多负面冲击。而这正是导致此次抗议示威激烈程度之高、波及范围之广的一个重要因素。