探索全民健康体系的中国方案

日前，习近平总书记在专家学者座谈会上强调，人民安全是国家安全的基石。要强化底线思维，增强忧患意识，时刻防范卫生健康领域重大风险。只有构建起强大的公共卫生体系，健全预警响应机制，全面提升防控和救治能力，织密防护网、筑牢筑实隔离墙，才能切实为维护人民健康提供有力保障。

疫情这场大考，让全国上下对公共卫生体系都重视起来。我们的公共卫生体系拥有哪些优势，帮助我们在疫情防控阻击战中取得重大战略成果？疫情中暴露出哪些短板？公共卫生体系应该如何构建，才能最大程度保障人民群众生命健康？本版今日起推出“大健康观察·聚焦公共卫生体系建设”系列报道，邀请专家学者、业内人士从不同角度加以关照，首先刊登本报记者对著名卫生经济学家、北京大学国家发展研究院李玲教授的专访，以飨读者。

优势

14亿人听从指挥，服从大局，每个人都为抗疫做出了贡献

记者：有哪些原因保证了我们此次抗疫斗争取得重大战略成果？

李玲：关键就在于四项“核心密码”。

首先是领导优势。党中央果断决策、坚强领导，各级政府和干部闻风而动，强有力地落实抗疫政策和措施，让我们的制度优势充分发挥出来。

第二是举国体制优势。不仅是这一次疫情，从17年前的非典（SARS），到汶川地震，都反映举国体制的优势。应对重大危机我们能够迅速反应，调配力量，上下同心，共克时艰。

中国打的是一场抗疫的人民战争，全国人民众志成城，以最传统和有效的方式——居家隔离，阻断了传染途径。14亿人听从指挥，服从大局，全国上下一盘棋，每个人都为抗疫做出了贡献。

控制传染病，最重要的就是阻断传染途径。等感染病毒以后再去治疗，防控效果就很差，也会浪费很多医疗资源。

第三项是完整的公立医疗体系，为防控疫情提供了坚强保障。医务人员勠力同心，舍生忘死，品德高尚，技术高超，是抗击疫情的中流砥柱。

第四项是信息技术的普遍运用。由于移动终端和互联网的普及，微信、云端、5G和全国推行健康码，为防控疫情提供了重要的技术支持。

融合

公共卫生机构和医院的共同目标是为人民健康服务

记者：抗疫斗争实践证明，中国公共卫生应急突发事件体系总体上是有效的，但也暴露出一些问题，比如怎么提高公共卫生机构的地位，您怎么看？

李玲：从SARS到2009年新医改，国家在公共卫生方面的投入前所未有。比如新医改全国按每人50元投入到公共卫生方面。

但大家为什么还是觉得公共卫生地位不高？因为公共卫生机构是公益事业一类，属于国家全额拨款的铁饭碗，待遇与市场上创收的医院差别很大。很多公共卫生专业学生毕业后愿意去医院，因为医院收入高。这些年公共卫生机构人才难以留住。一切事情要依靠人，国家尽管投了钱，没人还是不行。

所以，下一轮改革不能仅仅对着公共卫生体系改革，因为日常状态下老百姓一般不去公共卫生机构，有病了是去医疗机构、社区医院、大医院等各级医院。

因此，要做的是平衡公共卫生机构和医院之间的关系。

记者：关系如何平衡？

李玲：第一是目标融合，公共卫生机构和医院的共同目标是为人民健康服务，要减少疾病，提高人民健康水平。

第二是任务融合，公共卫生、疾病预防的任务要和医疗服务的任务融合。未来基层医疗机构，像乡镇、社区等医生不仅仅是看病，更重要的工作是公共卫生服务，进行健康教育和疾病监控。

第三是信息融合，把所有与健康相关信息变成全国、全民健康信息库，发挥大数据的作用，我们就能构建医防融合、平战结合的天罗地网。真正能够防患于未然。

激励

应该让所有人都想着怎么减少病人，形成健康共同体

记者：在您看来，这些年各地有没有在上述融合方面做得比较好的案例？

李玲：现在老百姓日子都好过了，吃穿问题解决了，最大需求就是少得病，健康长寿。这次疫情应对，作为欠发达地区的甘肃做得很好，得益于这些年来的基本功。“健康中国”概念还没提出的时候，他们就开始实施“健康甘肃”，由政府推动，在欠发达地区探索少花钱、少生病、保健康的新路。

甘肃整合医院、疾控、卫生监督、妇幼、中医、计划生育、爱国卫生、健康教育等8支队伍共同做健康促进和健康管理。

比如，在基层，村里的村干部和村医组成健康服务团队，家家户户送健康，包括健康知识、维护健康的基本手段、健康服务包等。村里还积极评选健康家庭。把健康作为基层治理的手段，效果非常好。搞了这些年，已经有了社会基础，这次抗击疫情就起了大作用，甘肃的发病率非常低。

还有一个是福建三明的医改模式。

三明的尤溪县这些年一直在推动建设医共体。县里有近32万人口，以县医院为龙头，把县医院、县中医院、乡镇卫生院一直到村卫生所联合起来，人、财、物都统一调配。医保局给医共体的支付是按人头，每个人打包给到一定金额。如果能够减少疾病，把病控制住，剩下来的就是你的收入。这么一来，激励机制变了，所有人都想着怎么减少病人，形成了真正的体制化、机制化的健康共同体。

记者：公共卫生和经济发展的关系是什么？

李玲：二者是不同的思路。

减少疾病的确没有给医院创造收入，可一旦发生重大疫情，经济损失是比较大的。

重大疫情发生概率虽然低，但我们还有各种常见的传染病，像肺结核、艾滋病等。

另外，慢性病（高血压、糖尿病、心脑血管病等）的控制也非常重要。所以未来，人民健康水平的改善（发病率降低、人均预期寿命改善、婴儿死亡率下降等）应该成为各方关注的重点。

未来

天罗地网式的信息体系+全生命周期的健康体系

记者：对下一步公共卫生体系改革，您还有什么建议？

李玲：第一，我们需要一个天罗地网式的信息体系，把每个人的健康信息、疾病治疗信息（这个信息一直在医院，这次疫情也是医院的医生发现的，因为没有人生病会往公共卫生机构跑）、所有医院的信息都应集成起来。

然后，在云端让人工智能去分析。因为信息是有规律的，如果突然不明原因疾病的信息多了，马上就发现规律了。

全民、全生命周期健康信息的集成，就能织密织牢防控疾病的天罗地网，就可以防患于未然。

第二，公共卫生宏观上是国家治理体系的重要组成部分，所以要从战略角度建立一个以人民健康为中心的全方位、全生命周期的健康治理体系。不能仅仅是应急的时候重视健康，平时也要落实。

这次疫情我们面对新的传染病，没有可以学习的对象，没有教科书，只能是直面问题、解决问题，实践、认识、再实践、再认识。从最开始发现病毒，到核酸检测，到治疗，都是我们自己独创的模式。

下一步完善治理体系我们要有更多的独立自主性，因为中国的问题就是世界独特的问题。基于制度优势、信息技术优势，我们完全可以建立起世界一流的全民健康保障体系，为世界提供中国方案。