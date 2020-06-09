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世卫组织发布新版佩戴口罩指南

2020年06月09日08:50 来源：人民网－人民日报

　　本报布鲁塞尔6月8日电  （记者张朋辉）日内瓦消息：6月5日，世界卫生组织发布了新版佩戴口罩指南，就正确佩戴口罩预防新冠肺炎作出建议。与今年4月发布的版本相比，新版指南扩大了建议佩戴口罩的人群、场合，在口罩分类、使用、布口罩消毒清洗等方面的建议更加详细。

　　新指南建议，在疫情广泛传播的地区，所有在医院等场所的工作人员都应佩戴医用口罩，而不只是新冠肺炎患者的直接接触者。在出现社区传播的区域，60岁及以上、患有基础病的人群，在无法保持社交距离的情况下应佩戴医用口罩。鼓励公众在病毒广泛传播和公共交通工具、商店等难以保持社交距离的密闭环境中佩戴口罩。新指南建议，布口罩应至少由三层不同材料制成，对不同材料的防护效果进行了分析、推荐，并就如何清洗布口罩提出建议。

　　世卫组织强调，佩戴口罩不能代替保持社交距离、洗手等其他公共卫生措施，口罩只是抗击新冠肺炎综合措施的一部分。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月09日 17 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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