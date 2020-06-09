万里驰援，暖流涌上心头

4月16日凌晨3时许，中国支援布基纳法索抗疫医疗专家组从天津启程，飞越上万公里后抵达该国首都瓦加杜古。这支由12人组成的专家组由国家卫健委组建、天津市卫健委选派，从通过世卫组织认证的国际应急医疗队承建单位、天津市人民医院抽调，辅以天津市疾控中心成员，专业领域涵盖呼吸、重症、院感、中医等。

临行前，专家组做了充分准备。“接到任务后我们积极了解当地疫情变化情况，同时与当地同行进行沟通，了解当地医疗情况、救治情况，并与当地定点医院的院长进行视频连线，了解医院病人收治情况和现行诊疗方案。”专家组组长、天津市人民医院副院长刘筠介绍。

“接到通知时，我没有犹豫，因为这是医生的职责。”天津市人民医院呼吸重症医学科副主任医师苏毅是天津第一批援助湖北医疗队队员，3月31日刚刚休整完毕返回家中的他，4月2日接到通知后又再次“逆行”支援布基纳法索。

董晓春是天津市疾控中心传染病控制室副主任医师，此次援助过程中最让董晓春感动的是，在瓦加杜古乘坐中巴前往驻地过程中，突然路边一位老人向挂有中国国旗的车队敬了一个礼。“一股暖流顿时涌上心头。疫情无国界，希望天津的抗疫经验能帮助布基纳法索早日摆脱疫情困扰。”

抵达布基纳法索第二天，专家组就迅速投入到紧张忙碌的工作中，每天中午匆匆吃完盒饭，顾不上休息就继续工作。刘筠告诉记者，专家组连续举办多场讲座，面向布基纳法索新冠肺炎紧急应对委员会开展培训交流，帮助布方完善抗疫战略。“我们还特意安排了两位有支援武汉经历的医生与护士，向与会人员分享他们的实战经验。”

“在中国定点医院分诊流程如何”“重症病人采取哪些护理和抢救措施”“中国救治新冠肺炎患者采取哪些方案，效果如何”……布方专家提出一个个问题，专家组逐一耐心细致讲解，讲解的内容受到当地专家高度评价。

《 人民日报 》（ 2020年06月09日 13 版）