加强合作，共同维护全球公共卫生安全

6月7日，中国国务院新闻办公室发布《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，记录中国人民抗击疫情的伟大历程，与国际社会分享中国防控和救治经验做法，阐明全球抗疫合作的中国理念、中国主张。国际人士高度评价中国为全球抗疫作出的努力和贡献，认为各国应进一步加强抗疫合作，共同维护全球公共卫生安全。

“白皮书是真实记录中国抗疫艰辛历程的重要文献”

“新型冠状病毒肺炎是近百年来人类遭遇的影响范围最广的全球性大流行病。”白皮书指出，面对前所未知、突如其来、来势汹汹的疫情天灾，中国果断打响疫情防控阻击战。中国共产党和中国政府高度重视、迅速行动，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，统揽全局、果断决策，为中国人民抗击疫情坚定了信心、凝聚了力量、指明了方向。

“中国共产党和中国政府对此次疫情的反应迅速果断。”非洲疾病控制预防中心主任约翰·肯格松说：“面对未知病毒，中国及时采取果断措施，用较短时间成功控制疫情，积累了许多防控经验。这些经验对全球共同抗击疫情具有重要作用。”

“中国政府发布的白皮书是真实记录中国抗疫艰辛历程的重要文献，是记录中国共产党、中国政府带领中国人民众志成城、全力以赴抗疫行动和经验的重要资料。”巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，面对全新病毒突然袭击，中国坚持人民至上、生命至上，举全国之力，快速有效调动全国资源和力量，不惜一切代价维护人民生命安全和身体健康，令人敬佩。

世界卫生组织新冠肺炎疫情防控特使大卫·纳巴罗认为，中国付出巨大代价，成功遏制疫情，在疫情防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序，这是对国际社会的重要贡献，也给世界战胜疫情带来信心和希望。“中国支持世卫组织发挥领导、协调作用，大力支持各国尤其是发展中国家抗击疫情的努力，在分享防控经验、提供抗疫物资、传播抗疫技术等方面作出巨大贡献。”

日本丽泽大学名誉教授三潴正道表示，白皮书系统梳理了中国人民在面对未知病毒时抗击疫情的过程，全面总结了中国抗疫的经验做法。当前疫情仍在全球肆虐，白皮书中所述中国措施和主张对各国抗击疫情具有重要参考价值。“希望各国能从白皮书中汲取经验，助力本国抗疫工作。”

“团结合作是我们面对疫情应秉持的精神”

“中国始终秉持人类命运共同体理念，肩负大国担当，同其他国家并肩作战、共克时艰。”白皮书指出，中国本着依法、公开、透明、负责任态度，第一时间向国际社会通报疫情信息，毫无保留同各方分享防控和救治经验。中国对疫情给各国人民带来的苦难感同身受，尽己所能向国际社会提供人道主义援助，支持全球抗击疫情。

“中国及时与世界分享相关信息和经验，在做好本国疫情防控的同时，尽己所能地为其他国家提供支援，这充分体现了中国正用实际行动与各国一同构建人类命运共同体。”几内亚《自由报》记者阿玛杜·肯塞萨·迪亚洛说。

在中国政府援助相关非洲国家抗疫物资的交接仪式上，非洲国家政要和政府代表多次感谢中方的无私援助。

津巴布韦总统姆南加古瓦感谢中国最早响应津方请求，第一时间提供大量防疫物资支持，并为津方采购物资提供便利。莫桑比克卫生部长蒂亚戈称，中方援助物资大大强化了莫医务工作者的安全保障，增强了莫方应对疫情的能力。马达加斯加卫生部长艾哈迈德说，中方捐赠的防疫物资正是目前最急需的，马方愿继续与中方开展全方位合作，共同努力战胜疫情。

纳米比亚卫生部长尚古拉表示，中方援助的医疗物资有利于纳米比亚进一步扩展检测范围，遏制病毒传播，降低一线医护人员感染风险。“我们赞赏中国采取强有力措施，有效控制疫情。中国的成功实践鼓舞了国际社会，各国应积极响应中国倡议团结抗疫。”

“在抗疫关键时刻，中方及时伸出援手，为伊拉克提供宝贵支持和帮助，伊政府和人民对此铭记于心。”伊拉克卫生部长哈桑表示，伊方愿继续深化同中方抗疫合作，拓展双方在疫情防控、诊疗及药物研发等领域合作，更好造福两国和人民。

在中方向博茨瓦纳捐赠防疫物资交接仪式上，博茨瓦纳卫生与健康部长夸佩说：“在中国朋友的帮助下，我们的疫情防控工作开展顺利，治愈病例不断增加，目前进入逐步解除全国封锁阶段。捐赠物资上‘人心齐，泰山移’这句话，说明团结合作是我们面对疫情应秉持的精神。”

“南非国家传染病研究所与中国疾控中心、世卫组织一直保持密切合作，分享相关信息和经验对最终战胜疫情十分重要。”南非国家传染病研究所副所长娜塔莉·梅叶特表示，南非政府就是根据中国等国家的防疫经验，制定了适合南非国情的应对方案。

“应对全球挑战，需要坚持多边主义，共建人类命运共同体”

“团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器。”白皮书指出，各国应为人类发展计、为子孙后代谋，秉持人类命运共同体理念，齐心协力、守望相助，战胜疫情，共同构建人类卫生健康共同体。

俄中友协第一副主席库里科娃表示，习近平主席在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上发表致辞，宣布中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品等一系列重大举措，“充分体现了中国在应对全球挑战时的大国担当”。

“团结抗疫是战胜疫情的唯一选择。”纳巴罗指出，从宣布在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽，到将建立30个中非对口医院合作机制，再到落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”……一系列中国举措致力于补齐国际危机应对的短板，为国际抗击疫情提供了有力支持。

“中国派遣多批有一线经验的医疗专家组到非洲，带来我们急需的知识和经验，为非洲国家抗疫提供各种智力和物资的支持，我们感谢中国！”肯格松表示，非中抗疫合作让非洲各国进一步了解了如何分类治疗，如何扩大检测，如何隔离已感染人群等具体防治措施。

林斯认为，面对疫情，中国始终同国际社会开展交流合作，为全球抗疫贡献中国智慧、中国力量。“我们期待建立一个高效、可持续的全球公共卫生系统。共抗疫情的经历告诉我们，应对全球挑战，需要坚持多边主义，共建人类命运共同体。”

（本报北京、约翰内斯堡、布鲁塞尔、里约热内卢、东京、开罗、莫斯科6月8日电 记者王莉、王骁波、万宇、张朋辉、吴杰、张远南、刘军国、周輖、屈佩）

《 人民日报 》（ 2020年06月09日 03 版）