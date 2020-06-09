督导湖北省有序复学复课

新华社武汉6月8日电 （记者王贤）近日，国务院联防联控机制联络组组长、国务院副秘书长丁向阳，联络组副组长、国家卫生健康委副主任于学军先后到湖北武汉部分中学、大学就复学复课准备和防控措施落实情况进行调研督导。

湖北省高三、初三年级87.8万名学生已分别于5月6日、18日陆续返校。6月8日起，湖北省高校按照错时错峰、自愿原则，有序组织毕业年级和有科研任务的学生返校，为确保师生返校安全，湖北省落实核酸检测、健康监测报告、降低住宿密度等防控措施，加强学生返校组织管理，复学复课工作平稳有序。

联络组指出，高校是人群聚集性场所，近期毕业年级学生陆续返校，学生来源地区广泛、交流频繁，将增加学校防控压力，要将高校作为防控的重点地区。要认真贯彻落实习近平总书记重要指示和中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议精神，时刻绷紧疫情防控这根弦，扎实推进复学复课工作；要督促各类学校严格落实校园疫情防控技术方案和指引，细化全流程防控措施，加强应急演练和相关防疫物资人员准备。

联络组强调，全力做好学校复学工作，教育部门要落实好行业监管和系统防控“四方责任”，学校要落实好主体责任，明确校长是防控的第一责任人；并做好“1检”“3测”“5有”，即复学复课人员全部核酸检测，上学和上、下午3次测体温，学校有防护指南、有防控管理制度和责任人、有防护物资设备、有医护力量支持、有留观转运安排。创新疫情防控常态化条件下的校园管理模式，加快恢复正常教学秩序；要强化教育培训，大力弘扬爱国主义、集体主义精神，培育和激发广大师生爱国情、强国志、报国行，促进学生成长成才，同时开展健康知识普及，倡导文明健康、绿色环保的生活方式。

《 人民日报 》（ 2020年06月09日 02 版）