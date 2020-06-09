压力分不同类型，科学识别很重要

随着生活节奏的加快，压力越来越常见。压力在心理学上的定义是什么？压力与情绪有哪些联系？近日，新华网邀请天津市精神卫生中心临床心理科主任兼司法鉴定中心主任陈清刚做客健康大讲堂，一起聊聊压力与情绪的相关话题。

人们每天都会面对不同的压力。陈清刚认为，压力是压力源和压力反应共同构成的认知和行为体验的过程。“举例来说，给两个人布置同一个任务：走很长的夜路，过山路把货物送过来。一个是有20年驾龄的老司机，另一个仅仅只有一个月驾龄的新手，哪个人面对的压力更大？肯定是新手面对的压力大。同样一个任务为什么他的压力更大？因为他对任务（压力源）的认知和体验不同。”陈清刚说。

压力分为三个类型，即单一的生活压力、叠加性压力、极端破坏性压力。

“单一的生活压力，即日常遇到的鸡毛蒜皮的小事，职业、学业的选择都可能面临压力。叠加性压力，这是生活中需要预防的压力，它分为同时性叠加压力和及时性叠加压力。”陈清刚表示，同时叠加压力可表示为“四面楚歌”，继时性叠加压力就是“祸不单行”，即“压死骆驼的是最后一根稻草”，这就是我们为什么要减压的原因，因为压力叠加后不但会出现心理反应还会出现生理反应。

极端破坏性压力，指面临重大的危机事件，包括地震、火灾、人身伤害等灾害时的情绪反应，这对于任何人而言都是异乎寻常的打击，几乎所有的人都会出现反应。

谈及压力与情绪的关系，陈清刚表示，过度的压力就会产生情绪反应，在压力之下可能反映出焦虑、烦燥等症状。“当然这种情绪本身就是一种对压力的间接的反应。”陈清刚说。（张馨心）