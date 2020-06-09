从3.5天到12.1天 北京高温日数越来越多

昨日，北京气温持续攀升，截至14时30分，平原大部分地区达到或超过36℃，其中南郊观象台最高气温37.3℃，为今年以来最高值。至此，北京今年6月上旬已出现三天高温，高温日数为历史同期第三多。据中国天气网和气象北京共同研究了49年气象数据发现，北京夏天呈现越来越热的趋势。

昨日下午，北京南郊观象台的气温达到37.3℃，创今年来气温新高。至此，北京今年6月上旬的高温日数已经达到三天。

1971年至2019年的气象大数据显示，北京在6月上旬高温日数超过三天的年份仅有两年，最多的一年是2001年，在6月上旬出现六天高温，2007年以四天位列第二。今年6月上旬刚过八天，高温日数已经排到历史同期第三位。

不过，北京6月出现高温并不稀奇，从大数据来看，每年6月至7月正是北京高温“凶猛”的时间。从高温日数来看，1971年至2019年这49年间，北京出现高温的时间主要集中在6月和7月，7月最多，达182次；6月以149次紧随其后，两月占比高达93.2%。从月均来看，北京7月平均高温日数高达3.7天，6月的平均高温日数也能达到三天。截至目前，今年6月上旬，北京的高温日数已经达到了常年6月整月的平均水平。

1971年以来，北京的高温日数上升趋势尤为明显，上世纪70年代，北京的年均高温日数为3.5天，80年代上升到4.8天，90年代达9.7天。

进入21世纪，年均高温日数均超过10天，2011年至2019年的年均日数更是高达12.1天。气象数据显示，上世纪90年代末期以来，北京还出现过高温日数超20天的情况。其中，2000年最多，达26天；1999年、2017年和2018年高温日数也都超过了20天。

北京的热不仅表现在高温日数增多，整个夏季（6-8月）的平均气温也是一路走高。根据1971年至2019年大数据，在上世纪70年代时，北京夏季（6-8月）平均气温仅为23℃，到了80年代达到24.1℃，2011年至2019年夏季的平均气温更是高达25.5℃。

不仅如此，近些年，北京出现极端高温的概率也变高了。自1971年以来，北京共有四次气温超过40℃，全部出现在1999年以后，最高的一次为1999年7月24日，高达41.9℃。目前，我国各地还处于疫情防控常态化阶段，人群密集场所仍需佩戴口罩，炎热天气下，闷热感加剧。建议大家外出携带扇子等，以防中暑，同时要注意防晒补水。（记者 解丽）