狂犬疫苗“一针难求”戳中应急短板

近日有石家庄市民反映，自己不慎被猫狗抓伤后想接种狂犬疫苗，找了多家接种点却都被告知缺货，有的市民只能跑到北京、天津去接种。6月5日，石家庄市疾控中心就此发布提示，称目前石家庄市的确出现人用狂犬疫苗紧缺现象，疾控中心正在设法解决问题并提醒市民做好特殊时期人间狂犬病的防控工作。

近期在山西、安徽、河北、云南等多地都出现狂犬疫苗短缺现象。狂犬病的病死率很高，而当人被猫狗咬伤以后，最有效防治狂犬病的方法就是及时接种狂犬疫苗。如果狂犬疫苗短缺，一旦咬人的猫狗染病，将置被咬者于巨大的风险之中。可见，狂犬疫苗短缺，是一个拖不起的问题。

此次疫苗短缺，主要因为疫情期间企业未能及时复工复产，疫苗的生产与配送都受影响。可以说，狂犬疫苗短缺是疫情导致的一种次生灾害。应对这种危机，首先要将保障狂犬疫苗按时足量供应纳入疫情防控范畴。在制定防控预案时，既要增加狂犬疫苗等必需疫苗的储备，也要确保必需疫苗的生产供应，确保大疫面前，关键疫苗不断供。

其次，应在确保疫苗质量的前提下，尽量缩短签发、检验等环节的时间。疫苗从生产、批签发、检验、上市、配送等，需要耗费大量时间，而狂犬疫苗有效期通常只有一年。疫苗储存时间短，很容易过期，不利于应急储备。因此，要尽可能缩短签发、检验等环节的时间，既方便对狂犬疫苗进行应急储备，也在一定程度上降低企业面临的市场风险。

此外，要重视动物免疫，提高兽用狂犬疫苗接种率。我国只有10%到20%的犬接种了兽用狂犬疫苗，在农村这个比例更是低于3%，远低于世卫组织推荐的70%最低有效疫苗接种覆盖率。同时，我国人用狂犬疫苗数量一直居高不下，2011年的数据显示我国人用狂犬疫苗年接种例达1500万例，美国接种不到6万例。所以，忽视动物免疫是人用狂犬疫苗需求量大增的一大原因，提高兽用狂犬疫苗接种率十分必要。

最后，针对狂犬疫苗“一针难求”现象，除了要将狂犬疫苗的供应纳入疫情应急范畴外，还应该对平时疫苗的生产供应流程优化。保证无论日常还是疫情防控期间，都能满足对狂犬疫苗的刚需。