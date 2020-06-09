“不完美”的见义勇为同样值得肯定

山东省青岛市平度市9名“扯被”救人英雄被推荐为“见义勇为先进群体”，官方全城寻人，目前已找到6位。救人被砸伤者已转院治疗，现在仍在ICU病房，处于昏迷状态。

这次见义勇为事件，有两个比较特殊的地方：第一，虽然9名见义勇为的市民采取了自己当时所能够采取的所有举措，尽了自己最大的努力，但跳楼者仍旧不幸坠楼身亡；第二，9名见义勇为者之一的宋玉武，被坠楼者砸伤，生死未卜。换句话说，这是一次“不完美”的见义勇为行动，它没有达到见义勇为者所期望达到的目的。

当他人遇到危险之时，愿意出手援救的人都希望自己的行为能有积极的结果。但是因为各种原因和条件的限制，很多时候我们都“心有余而力不足”，要么无法使遭遇险情的人脱离困境，要么非但没有帮到别人，还使自己陷入困境，乃至付出生命的代价。

面对这种“不完美”的见义勇为，网友的观点也存在分歧。绝大多数网友肯定了见义勇为者的行动和精神，但是也有部分网友本着理性的态度，认为这样的见义勇为从结果上看得不偿失，非但不应该被鼓励，还应该趋利避害才行。

表面上看，这样的观点也有一定的道理，单纯从结果上来看，9名参与见义勇为的市民，非但没有救回轻生者的生命，而且还有一名见义勇为者被坠楼者砸成重伤，确实“得不偿失”。但是这样的“唯结果论”并不完全是正确的，因为任何人在参与见义勇为的时候，都是无法预知结果的。

如果人人因为担心结果可能对自己不利，或者是无法帮助到需要帮助的人而放弃见义勇为，那么我们就失去了涵养见义勇为的土壤。当面临需要帮助的人或情况时，我们应该朝着积极的成果去努力，而不是选择放弃。所以，尽管受各种原因影响和条件限制，我们的见义勇为也许不那么“完美”，但不能因此否定见义勇为的意义和见义勇为者的精神。

见义勇为应当争取最好的结果，见义勇为者应当有科学的态度和专业的技能，但见义勇为者并非都能具有那么“完美”的条件，即便他们做出了最大的努力，最后的结果也未必“完美”。对待见义勇为无须苛求完美，对于不“完美”的结果，我们也应当给予足够的肯定。