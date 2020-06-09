抚平世界“疫”伤的中国行动

新华社记者 叶书宏

6月7日，《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书正式发布。这是一部中国人民众志成城、奋勇团结的“抗疫纪实”，一册中国与世界各国分享抗疫经验的“行动指南”，一份为了全球抗疫胜利阐明中国理念主张的“政策宣言”。3.7万余字，字字铿锵，彰显了事实、理性与正义的巨大力量，闪耀着“人民至上、生命至上”的光芒。

全球疫情肆虐的当下，中国发布白皮书意义重大，不仅把真实感人的中国抗疫叙事呈现给世界和历史，其对事实的客观梳理、对经验的理性总结和对未来的深远思考，也为各国应对突发公共卫生事件提供有益借鉴，对于完善全球公共卫生治理、丰富人类同病毒斗争的经验具有重要价值。白皮书一经发布便在全球引发强烈回响。

这是一段注定要被历史铭记的历程。面对二战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件，各国人民守望相助，在生命至上的价值感召下汇聚起抗击疫情的磅礴之力。面对疫魔，中国人民始终秉持人类命运共同体理念，肩负大国担当，与世界人民携手作战，为捍卫人类共同福祉付出巨大代价和牺牲。艰苦卓绝的中国行动，也让世界看到了危难之下一个东方大国的勇毅和仁爱。

抗击疫情的中国行动，体现了命运与共的人类情怀。疫情发生以来，习近平总书记时刻关注国内外疫情形势，高度重视抗疫国际合作，先后同近50位外国领导人和国际组织负责人通话或见面，亲力亲为推动全球携手抗疫。无论是在二十国集团领导人特别峰会上讲话，还是在世界卫生大会视频会议上致辞，核心要义都是强调“人类是一个命运共同体，战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器”。西班牙共产党主席森特利亚这样评价：“每当灾难波及世界时，我们都再一次认识到，习近平总书记提出的人类命运共同体理念恰逢其时。”

抗击疫情的中国行动，彰显了共克时艰的大国担当。疫情来势汹汹，中国举全国之力遏制疫情，同时本着公开、透明、负责任的态度，及时向国内外发布疫情信息，第一时间分享病毒研究成果，同世界卫生组织保持密切沟通，与世界各国分享防控和救治经验，积极推动国际科研合作。实践证明，中国抗疫，为全球抗疫提供了有益经验、作出了重要贡献，不仅是对中国人民生命安全和身体健康负责，也是对全球公共卫生事业尽责。世卫组织总干事谭德塞指出，中国强有力的举措控制了疫情在中国境内扩散，也阻止了疫情向其他国家蔓延，不仅是在保护中国人民，也是在保护世界人民。

抗击疫情的中国行动，遵循着守望相助的人间正道。病毒无国界，人间有真爱。中国疫情防控最艰难之时，国际社会伸出援手。中国铭记于心并投桃报李，尽己所能启动了新中国历史上规模最大的一次全球紧急人道行动：向150个国家和4个国际组织提供紧急援助；为170多个国家举办卫生专家专题视频会议；向27个国家派出29支医疗专家组；开足马力为全球生产紧缺医疗物资和设备，仅口罩和防护服就分别向世界出口706亿只和3.4亿件……当中国专家组和援助物资抵达塞尔维亚，塞尔维亚总统武契奇在五星红旗上深情一吻，表达深深谢意。

抗击疫情的中国行动，维护了国际关系的公平正义。中国旗帜鲜明地支持世卫组织，倡导多边主义的抗疫合作；中国积极参与全球抗疫筹款，帮助非洲等能力薄弱国家和地区提升抗疫能力；中国积极落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，承诺把研发完成并投入使用的疫苗作为全球公共产品……一系列重大举措和计划无不体现了公平正义的价值导向。中国筑牢防控之堤，拉紧合作之网，同时还与试图将疫情政治化的少数势力进行了坚决斗争，得到世界人民的有力声援。

新冠病毒仍在全球传播蔓延，国际社会将面对更加严峻的困难和挑战。这是一场维护全球公共卫生安全之战、维护人类健康福祉之战、维护世界繁荣发展之战、维护国际道义良知之战，唯有团结、合作、担当、作为的精神才能引领人类取得全球抗疫胜利。值此关键阶段，中国白皮书的发布恰逢其时。正如老挝老中友谊协会秘书长西昆·本伟莱所说，抗击疫情的中国行动，让全球面对原本未知的病毒“少了恐慌，多了信心，有了借鉴”。