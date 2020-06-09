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国务院联防联控机制明确核酸检测要求：重点人群应检尽检 其他人群愿检尽检

2020年06月09日07:33 来源：人民网－人民日报

　　新华社北京6月8日电  （记者王秉阳）国务院联防联控机制综合组8日公布了《关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见》，提到推动重点人群“应检尽检”，其他人群“愿检尽检”，疾控机构定期对普通人群进行抽样监测和流行病学调查。

　　《实施意见》明确提出，提升检测能力，尽力扩大检测范围。加强核酸检测工作，既有利于巩固防控成果，维护群众健康，又有助于人员合理流动，推动全面复工复产复学，是“外防输入、内防反弹”的重要措施。还强调要将扩大核酸检测范围作为常态化防控落实“四早”措施的首要举措，通过检测做到及早发现、精准防控，为加快推进生产生活秩序全面恢复创造条件。

　　《实施意见》明确了实施重点人群“应检尽检”和其他人群“愿检尽检”。重点人群包括密切接触者、境外入境人员、发热门诊患者、新住院患者及陪护人员、医疗机构工作人员、口岸检疫和边防检查人员、监所工作人员、社会福利养老机构工作人员。提出各地可根据本地实际确定和动态调整优先检测人群。

　　《实施意见》还提出各地要加强公众监测预警，定期进行人群抽样检测，掌握当地疫情发展变化，为动态调整常态化防控措施提供依据。

　　文件特别强调，各地要加强三级医院、传染病专科医院、县（区）级及以上疾控机构、海关及有条件的县医院实验室建设，使其具备开展新冠病毒检测能力。

　　《实施意见》提出对医疗资源相对缺乏、检测能力相对薄弱、疫情防控压力较大的陆路边境口岸城市，要对疾控机构、海关和1家综合实力较强的医疗机构予以重点支持，必要时可采用移动方舱实验室。同步加强其他二级以上医院、专科医院、妇幼保健院实验室建设，使其逐步达到新冠病毒核酸检测条件。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月09日 02 版）

(责编：许晓华、李轶群)


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