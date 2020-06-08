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北京已连续52天无新增病例

2020年06月08日08:55 来源：北京日报

6月6日本市无新增报告新冠肺炎确诊病例。本市已连续52天保持境外输入和本地确诊病例“双零”增长。目前，本市还有2例新冠肺炎患者在院治疗。

6月6日0时至24时，本市无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。截至6月6日24时，本市累计报告境外输入确诊病例174例，累计出院173例，在院1例。

6月6日0时至24时，本市无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者。截至6月6日24时，累计报告本地确诊病例420例，累计出院410例，在院1例，累计死亡9例。

全市已连续52天无新增报告本地确诊病例，平谷区（自有疫情以来无报告病例）、延庆区（135天）、门头沟区（125天）、怀柔区（121天）、顺义区（119天）、密云区（116天）、石景山区（114天）、大兴区（114天）、房山区（111天）、昌平区（110天）、西城区（108天）、通州区（108天）、丰台区（95天）、东城区（92天）、海淀区（75天）、朝阳区（52天）。（记者 贾晓宏）

(责编：李轶群、许晓华)


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