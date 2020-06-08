国家卫健委：6月6日海南新增1例本土病例

国家卫生健康委员会最新疫情数据显示，6月6日0时至24时，31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例6例，其中境外输入病例5例，分别为陕西2例，天津1例，福建1例，广东1例；本土病例1例，在海南；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入上海疑似病例。新增无症状感染者5例（境外输入4例）。

据海南省卫生健康委通报，6月6日，海南省三亚市报告一例新冠肺炎确诊病例，为湖北省入琼相关人员主动筛查发现。确诊病例胡某某，女，37岁，湖北省天门市籍，现住湖北省天门市干驿镇。其于6月3日曾在天门市人民医院做过核酸检测，结果为阴性。其6月5日随湖北旅游团到三亚游玩。抵达后，经筛查判定为无症状感染者，随后入院全面检查，订正为确诊病例。

国家卫健委疫情数据显示，6月6日，新增治愈出院病例3例，解除医学观察的密切接触者633人，重症病例减少1例。

境外输入现有确诊病例66例（无重症病例），现有疑似病例3例。累计确诊病例1776例，累计治愈出院病例1710例，无死亡病例。

截至6月6日24时，据31个省区市和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例70例（无重症病例），累计治愈出院病例78332例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83036例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者746744人，尚在医学观察的密切接触者3389人。（记者 刘欢）