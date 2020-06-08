消费火热莫忘疫情防控

“北京消费季”正式启动，各区特色商圈热闹非凡。餐饮、购物、旅游……带货促销花样之多令人眼花缭乱。这场政企联动、全城参与的大型活动，按下了北京提振消费的快进键，也从一个侧面宣告着正常生产生活秩序的全面恢复。

经过抗疫大考，大家对“热闹劲儿又回来了”倍感欣慰。但也正因为付出巨大，我们才更要珍惜来之不易的抗疫战果。目前，本市公共卫生事件应急响应级别下调至三级，这并不等于警报解除。从性质看，三级响应仍是较大突发公共卫生事件的响应级别；从现实看，全球疫情蔓延的态势仍未得到有效控制，北京“外防输入、内防反弹”的压力依然存在。随着消费季的火热，人员聚集场景增多、人员流动频次加剧，一定程度上风险也会随之上升。针尖大的窟窿能透过斗大的风，从这个意义上说，“三级响应”不是万事大吉，防控走向常态化对防控的要求只高不低。

消费火热是好事，但再火也要以做好疫情防控为前提。几个月来，北京一直强调压紧压实“四方责任”，如今还是要用好这一法宝。就消费季的种种活动来说，主办方要守土有责、守土尽责。一方面做好前期功课，在严格消毒通风、落实信息登记、完备应急预案等条件之下，再举办一定规模的活动，绝不打无准备之仗。一方面要坚持实事求是，动态调整防控措施，特别是演出展览、健身场所、商场餐厅等密闭空间，要视情况动态调整限流比例。广大市民更要出于对己负责、对人负责的态度，继续做好个人防护。随身携带口罩，在人多地小的场合该戴必戴；坚持凭码通行，积极配合工作人员查验；延续良好习惯，用公筷、勤洗手、拒野味，等等。说到底，防控常态化就是将之前的好举措融入日常，只要人人心里有防控这根弦，就能最大程度保障消费季的欢乐祥和、平稳有序。

疫情防控，最简单的是坚持，最难的还是坚持。近半年来，我们经受住了疫情暴发的“突击大考”，通过了小长假、全国两会等“压力测试”。如今的消费季将持续到年底，又一场新考验。新起点上，我们信心更足、经验更多，再接再厉，这座城市一定能更加充满活力、气象万千。