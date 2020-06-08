人民至上、生命至上的中国答卷

这是一场近百年来影响范围最广的全球性大流行病——200多个国家和地区受到波及，全球确诊病例超过600万例。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，14亿中国人民经过艰苦卓绝的努力，新冠肺炎疫情防控阻击战取得重大战略成果，维护了人民生命安全和身体健康，为维护地区和世界公共卫生安全作出了重要贡献。

国务院新闻办公室7日发布《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，以约3.7万字的篇幅，记录中国人民抗击疫情的伟大历程，与国际社会分享中国抗疫的经验做法，阐明全球抗疫的中国理念、中国主张。

一场艰苦卓绝的大考

中国抗疫的艰辛历程，是14亿人民刻骨铭心的共同记忆。

新冠肺炎疫情是新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，对中国是一次危机，也是一次大考。

中国共产党和中国政府高度重视、迅速行动，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，统揽全局、果断决策，为中国人民抗击疫情坚定了信心、凝聚了力量、指明了方向。

白皮书指出，1月22日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示，要求立即对湖北省、武汉市人员流动和对外通道实行严格封闭的交通管控。

封闭一个千万人口的大城市，意味着怎样的牺牲？

白皮书指出，疫情暴发后，以宁可一段时间内经济下滑甚至短期“停摆”，也要对人民生命安全和身体健康负责的巨大勇气，对湖北省和武汉市果断采取史无前例的全面严格管控措施。

在中国共产党领导下，全国上下贯彻“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，打响抗击疫情的人民战争、总体战、阻击战。

“白皮书通篇用事实说话、用数据说话，是一个国家抗疫历程的全景记录，也是14亿中国人民的集体记忆。”中国工程院副院长王辰院士深有感触。

令人惊叹的数据，展现出这场大考之下的中国行动——从全国调集4万名建设者和几千台机械设备，仅用10天建成有1000张病床的火神山医院，仅用12天建成有1600张病床的雷神山医院。

令人瞩目的时间表，展示出科研人员争分夺秒与病毒赛跑——1月7日，中国疾控中心成功分离新型冠状病毒毒株；1月8日，国家卫生健康委专家评估组初步确认新冠病毒为疫情病原；1月12日，中国疾控中心、中国医学科学院、中国科学院武汉病毒研究所作为国家卫生健康委指定机构，向世界卫生组织提交新型冠状病毒基因组序列信息，在全球流感共享数据库（GISAID）发布……

白皮书列出中国抗疫艰辛历程的五大阶段——从迅即应对突发疫情，初步遏制疫情蔓延势头，到本土新增病例数逐步下降至个位数，取得武汉保卫战、湖北保卫战决定性成果，再到全国疫情防控进入常态化，中国走出艰难时刻。

防控与救治两个战场协同作战

白皮书中，通篇体现人民至上情怀。

一个重症患者三个护士看管，24小时病危报告，国家级专家巡诊……“一系列针对重症病患的救治举措，体现中国政府始终坚持人民至上、生命至上的原则。”国家卫生健康委主任马晓伟7日在国新办发布会上说。

白皮书指出，习近平总书记高度重视疫情防控工作，全面加强集中统一领导，强调把人民生命安全和身体健康放在第一位，提出“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，明确坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

在全国，实施史无前例的大规模公共卫生应对举措，通过超常规的社会隔离和灵活、人性化的社会管控措施，构建联防联控、群防群控防控体系。

一组数据记录下疫情防控阻击战的一个个重要时刻——

全国共指定1万余家定点医院，对新冠肺炎患者实行定点集中治疗；

武汉16家方舱医院累计收治患者1.2万余人，累计治愈出院8000余人、转院3500余人，实现“零感染、零死亡、零回头”……

对中国的防控救治实践，国际权威医学期刊《柳叶刀》社论认为：“中国建造的方舱庇护医院对于缓解医疗卫生系统所承受的巨大压力有着至关重要的作用。”

依法、及时、公开、透明发布疫情信息，速度、密度、力度前所未有。

白皮书指出，截至5月31日，国务院联防联控机制、国务院新闻办公室共举行新闻发布会161场，邀请50多个部门490余人次出席发布会；湖北省举行103场新闻发布会，其他省份共举行1050场新闻发布会。

人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。

8天时间确定病原体，16天研发成功检测试剂盒……目前，我国已有4种灭活疫苗和1种腺病毒载体疫苗获批开展临床试验，总体研发进度与国外持平，部分技术路线进展处于国际领先。

“疫苗研发要把安全性、有效性、可及性放在重要位置。”科技部部长王志刚在国新办发布会上说，如果中国疫苗成功得到应用，将落实承诺，作为公共产品向全球提供。

14亿中国人民都是抗击疫情的伟大战士

“人民是中国抗疫斗争的最大底气和力量源泉。”中央宣传部副部长、国务院新闻办公室主任徐麟在国新办发布会上这样表示。

自1月24日除夕至3月8日，全国共调集346支国家医疗队、4.26万名医务人员、900多名公共卫生人员驰援湖北。

14亿中国人民，不分男女老幼，不论岗位分工，都自觉投入抗击疫情的人民战争，他们是抗击疫情的伟大战士。

4月8日，零时。

“武汉重启，不负春天”的字样准时亮起，“英雄的城市、英雄的人民”灯光秀点亮武汉三镇的夜空。

从“九省通衢”看神州大地，马路和街道逐渐变得喧闹，嘈杂市井升腾起熟悉的烟火气，工厂机器再度轰鸣，一茬茬秧苗插进田里……

白皮书指出，截至4月底，全国规模以上工业企业复工率超过99%，中小微企业复工率达到88.4%，重大项目复工率超过95%；湖北全省规模以上工业企业复工率、员工到岗率分别达到98.2%、92.1%，整体接近全国平均水平。

大疫当前，更显众志成城。

武汉一位90后女青年的父亲因疫情去世，已感染新冠肺炎的她每天登录父亲的微信号，给患病的母亲以力量；长沙一位90后小伙儿奔赴武汉，几十天如一日用私家车接送医务人员上下班，被称为街头最美“摆渡人”……这些感人至深的故事，处处闪耀着“万众一心、共克时艰”的人性光辉。

“在中国，党和政府与人民是血肉相连的整体，在抗击疫情中民众的作用是巨大的。一切为了人民、一切依靠人民，这是中国共产党全部工作的出发点和落脚点。”徐麟表示。

共同构建人类卫生健康共同体

当前，全球新冠确诊病例数上升的趋势仍未停止。面对严重危机，人类又一次站在了何去何从的十字路口。

白皮书指出，各国应为全人类前途命运和子孙后代福祉作出正确选择，秉持人类命运共同体理念，齐心协力、守望相助、携手应对，坚决遏制疫情蔓延势头，打赢疫情防控全球阻击战，护佑世界和人民康宁。

“面对日益严峻的全球疫情形势，中国感同身受，投桃报李，尽己所能向各方提供支持和帮助，毫无保留地分享中国经验和中国方案。”外交部副部长马朝旭在国新办发布会上说。

白皮书指出，中国第一时间向世界卫生组织、有关国家和地区组织主动通报疫情信息，分享新冠病毒全基因组序列信息和新冠病毒核酸检测引物探针序列信息，定期向世界卫生组织和有关国家通报疫情信息。

为缓解全球防疫物资短缺，中国尽己所能，慷慨解囊。白皮书指出，中国向世界卫生组织提供两批共5000万美元现汇援助；截至5月31日，中国共向27个国家派出29支医疗专家组，已经或正在向150个国家和4个国际组织提供抗疫援助……

以人类抗击病毒的历史大势总结，白皮书给出判断——新冠肺炎疫情改变了经济全球化形态，但全球化发展大势没有改变；白皮书揭示启示——团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器。

人类祸福相依、寰球同此凉热。

白皮书明确：“全球疫情防控战，已经成为维护全球公共卫生安全之战、维护人类健康福祉之战、维护世界繁荣发展之战、维护国际道义良知之战，事关人类前途命运。”

人类唯有战而胜之，别无他路。团结合作，胜利一定属于人类！

新华社记者 陈芳 陈聪 田晓航 王琳琳

（新华社北京6月7日电）