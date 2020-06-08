专家：全身性疾病和老龄化对眼健康的影响不容忽视

6月6日是全国爱眼日，今年的主题是“视觉2020，关注普遍的眼健康”。眼科专家建议，关注全身性疾病和老龄化对眼健康的影响，建议医院通过创新使医、教、研、管有机结合，助力眼科专业提升。

由于人口老龄化等原因，我国眼底疾病患者数量不容忽视。近年来，我国眼底疾病诊疗水平不断取得新进展。例如，OCT技术（非接触式、非侵入性眼科影像诊断技术）提升了眼底疾病诊断水平，而创新药物的使用让老年性黄斑变性有了药物治疗方式。

“眼底疾病治疗难度大，有效的治疗方式不多，很多患者最终失明。”北京协和医院眼科主任、中国医学科学院眼底病重点实验室主任陈有信说，这需要医院、行业协会等共同推动，通过创新使医、教、研、管有机结合，助力眼科专业提升。

上海交通大学附属第一人民医院副院长、眼科中心副主任孙晓东说：“综合性医院的眼科不仅与视觉健康有关。很多全身性疾病，比如糖尿病、高血压、肾脏疾病、风湿免疫病等对眼健康都会造成影响。”

孙晓东建议，对于眼科规模较大的综合性医院眼科，要突出学科特色，增强医、教、研、管综合水平，发挥综合医院的全科优势，关注全身性疾病在眼科的表现，提高对患者的服务能力。

北京大学第三医院眼科副主任洪晶认为，从我国眼科整体的医疗水平来看，仍存在不平衡的问题，有些基层医院即使配备了专业设备，也缺乏对一些眼科疾病的分析诊断能力。建议进一步借助人工智能和远程诊疗等技术，促进基层医院医疗水平提升，让更多眼科疾病患者能被早发现、早干预。（记者林苗苗）