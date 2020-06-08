纽约新冠病毒最初主要从欧洲和美国其他地区传入

新华社华盛顿6月6日电 （记者谭晶晶）近日发表在美国《科学》杂志上的一项新研究显示，美国新冠肺炎疫情“重灾区”纽约市的新冠病毒最初主要从欧洲和美国其他地区传入。

美国芒特西奈伊坎医学院的研究人员以纽约84名早期新冠肺炎患者为对象，进行了病毒基因组测序分析。这些患者于2月29日至3月18日在纽约芒特西奈医疗系统就诊。

分析结果显示，新冠病毒最初主要是由欧洲和美国其他地区传入纽约的，系由多个独立来源引入。纽约早期大部分新冠肺炎患者应该是通过未追踪到的传播源和相关旅行史被感染。

研究人员还发现，在纽约早期新冠肺炎病例出现后，社区传播加速了疫情扩散。当纽约确认新冠病毒从多个独立来源引入并发生社区传播后，实施旅行限制措施的作用就很有限了。

美国科学促进会在一份声明中表示，了解新冠病毒的传播路径对于评估疫情和规划有效防控措施至关重要。这项研究强调了继续加强病毒检测以尽早发现社区中没有被追踪到的传播源的重要性。

《 人民日报 》（ 2020年06月08日 16 版）