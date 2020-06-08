“江原道向河北省表示衷心感谢！”不久前，一条特别制作的标语出现在韩国江原道。醒目的字体，鲜明的色彩，传递着温暖和感激。

河北与江原道因冬奥结缘，“2018年平昌冬奥会”在江原道举办，而“2022北京冬奥会”将在北京市和河北张家口市联合举行。近年来，两地友好关系稳步发展，在冬季体育运动、冬奥赛事、教练员培训等领域合作卓有成效，未来发展可期。忠清南道是河北与韩国缔结的首个友好省道，双方在经贸、体育、科技等领域交流合作成果丰硕。

3月初，新冠肺炎疫情在全球蔓延之际，韩国确诊病例数上升较快。友好省道的疫情发展，牵动着河北人民的心。

河北省相关部门第一时间与韩国忠清南道、江原道取得联系，表示慰问。河北省外事办与省工信厅物资筹备组、省红十字会协商，沟通抗疫物资捐赠事宜。“产品质量要严格筛选，优中选优！”河北省主要负责同志强调。

3月18日，河北向韩国忠清南道、江原道各捐赠医用外科口罩2万个、医用手套5000双。

“在这关键时刻，河北省送来慰问和抗疫物资，这份雪中送炭的珍贵友谊，我们铭记在心。我相信在贵省的支持鼓励下，江原道必将战胜疫情，恢复经济社会秩序。” 收到物资后，江原道知事崔文洵在寄给河北的感谢信中如是说。

忠清南道知事梁承晁也在感谢信中提到，自古以来，中韩两国都坚信“患难见真情”，特别是这次河北在忠清南道抗击疫情的关键时期捐助防疫物资，诠释了友情的真正含义。

“千里‘冀’情，抗疫共赢”“一轮明月共，千里冀心通”……抗疫物资外箱上张贴的标语，传递着河北与韩国忠清南道、江原道守望相助、共克时艰的深深情谊。

《 人民日报 》（ 2020年06月08日 15 版）