百姓关注·健康文明新风尚

垃圾分类 日常管理须跟上

垃圾分类是健康文明生活的一个重要体现。近年来，很多地方积极推广垃圾分类，取得良好效果，但是还存在一些问题，主要表现在：垃圾收运存在“前分后混”现象，影响了社会公众参与的积极性；日常管理不到位，一些小区不同垃圾桶的设置也不到位；公众的垃圾分类意识仍然薄弱。

为进一步做好垃圾分类推广工作，有关部门应完善规章制度，明确责任主体，并积极鼓励社区居委会、物业公司、环保志愿者等参与这项工作。同时，着力完善基础设施，加强环卫工人培训，保障垃圾投放、收集、运输、处理等环节的规范操作、紧密衔接。此外，广泛开展主题宣传，工作开展到哪里，宣传就跟进到哪里，有针对性地引导广大群众参与垃圾分类。

江西南昌市 徐反根

学生复课 养成卫生好习惯

近段时间，各地学校纷纷复课。但是疫情尚未结束，防控不能放松。学校应采取错峰上课等措施，减少学生聚集，要有充足的洗手设施，并且开窗保持空气流通。特别是老师要保持警惕，注意观察学生健康情况，一旦有疑似症状，及早送医就诊。

与此同时，要引导学生养成良好的生活卫生习惯。一些学校利用“开学第一课”，举办公筷公勺设计比赛，以生动活泼的形式教授防疫知识，取得良好效果，值得借鉴和推广。

此外，家长也要主动指导孩子学习防控知识，养成勤洗手、勤消毒、少聚集、戴口罩等良好卫生习惯。

山西阳城县 杨果平

使用公筷 餐馆应主动引导

聚餐是新冠肺炎疫情传播的高发途径，可能带来疾病传播。因此，呼吁全社会行动起来，使用公筷公勺，养成健康、卫生、文明的生活习惯。

机关单位、学校、企业的集体食堂要带头使用公筷公勺，做到一菜一筷、一汤一勺，有条件的采用分餐分食制，鼓励用餐者自带餐具，减少疾病传染的可能性。餐馆酒店应为客人主动提供并引导客人使用公筷公勺，重复利用要及时消毒，确保安全卫生。如今，一些地方将公筷公勺使用情况纳入餐饮服务单位评优树模标准，以此带动社会、家庭使用公筷公勺，值得借鉴和推广。

公筷吃出餐桌新文明，离不开每个人的支持和参与。呼吁社会公众注重个人用餐卫生，自觉使用公筷公勺，以实际行动宣传使用公筷公勺的好处，带动更多的亲朋好友参与其中，让健康、卫生、文明的用餐方式惠及每个人的健康。

陕西咸阳市 姚 平

公共卫生 教育管理两不误

目前，很多商场、饭店开门营业，街头车辆行人日渐增多。但笔者注意到，有人边走路边吸烟，不管不顾身边的人；有人摘下口罩打喷嚏，几无遮拦；有人随地吐痰……这些问题看似事小，实则关系重大。它不仅破坏环境，而且容易导致病菌传播，危害公共健康。

摒弃不讲卫生的习惯，提升全民健康素养，有关部门应进一步加强宣传教育，促进正确的健康知识传播深入小区、深入群众、深入人心。还可以运用法律手段，督促每个人养成自觉维护公共卫生秩序的良好习惯。比如，北京市正在制定完善公共卫生方面的管理条例，明确与疫情相关的文明行为要求，包括在公共场所咳嗽、打喷嚏时遮掩口鼻，患有流行性感冒等传染性呼吸道疾病时佩戴口罩等内容。各地在这方面也可以积极探索，用法律法规维护公共卫生。

贵州关岭县 姚启超

《 人民日报 》（ 2020年06月08日 07 版）