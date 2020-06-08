支持中小微企业克服疫情影响

近日，国家发展改革委联合国家数字经济创新发展试验区、平台企业等145家单位，共同启动“数字化转型伙伴行动（2020）”，帮助中小微企业实现数字化转型，支撑经济高质量发展。这是国家支持中小微企业的又一行动。实际上，新冠肺炎疫情防控期间，国家一直都在支持中小微企业渡过难关。

突如其来的疫情，不可避免会对我国经济发展造成较大冲击，其中最为脆弱的可能还是中小微企业。疫情防控期间，中小微企业的营业收入明显减少，支出却不能停止。因此，这些企业即便没有出现资不抵债的现象，仍然有可能因现金流断裂而面临危机。以中小微企业为主体的民营企业贡献了我国GDP的60%以上和城镇就业的80%以上，中小微企业如果出问题，自然会冲击就业与经济增长，“六稳”工作和“六保”任务就很难落地，还会影响群众生活，甚至影响社会稳定。可以说，保中小微企业就是保中国经济基本盘，就是保百姓就业、保社会稳定。正因为此，今年《政府工作报告》明确指出，“必须稳住上亿市场主体，尽力帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关”。

因此，扶持中小微企业一直是统筹疫情防控和经济社会发展的重要内容。在货币政策方面，央行在降低政策利率与增加流动性供给的同时，还向金融机构提供专项资金支持中小微企业融资；在财政政策方面，减免税收、补贴利息与缓缴社保缴费等措施接连出台；在地方层面，各级地方政府还推出了减免国有房产租金、减免水电费以及发放消费券等政策。这些政策体现了党和政府对中小微企业的重视与关心，对于稳定中小微企业经营发挥了积极作用。

但也要看到，把政策设计转变为政策红利，还需要打通“最后一公里”、畅通传导链条。从融资方面来说，大多数金融机构缺乏服务中小微企业的获客渠道与风控手段，贷款利率还没有完全实现市场化定价，如果不解决融资过程中的风控、责任等问题，金融的源头活水就很难引流到中小微企业。同时还要看到，在国际疫情蔓延导致世界经济前景尚不明朗的前提下，如果企业持续依赖贷款支付工资与其他经营开支，效果也很难预料。正因此，不仅要有金融支持的政策，还应把政策细化，使之能够更好落地。

同时，扶持中小微企业需要讲究政策协同，由央行提供流动性，金融机构发放贷款，财政兜底。在货币政策之外，还应更好发挥财政政策的作用。习近平总书记强调，积极的财政政策要更加积极有为，已经出台的财政贴息、大规模降费、缓缴税款等政策要尽快落实到企业。用积极的财政政策保市场主体，重点支持中小微企业和受疫情冲击较大的产业纾困和发展，确保中小微企业有必要的现金流，维持相对健康的资产负债表，确保中小微企业能够克服疫情影响，决不能出现“市场复苏了、但企业不在了”的情况。

中小微企业，是最活跃的市场主体，每一个具体的中小微企业，都连着普通家庭的就业与生计；无数个中小微企业，共同构成了中国经济的规模与体量。打好政策组合拳，一定能支持广大中小微企业渡过难关，为百姓就业打牢基础，为中国经济蓄积活力。

（作者为北京大学国家发展研究院副院长、数字金融研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2020年06月08日 05 版）