助推“新中药”振兴 “中新药”乌鸡白凤片产品上市发布会开启

2020年6月6日，天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“中新药业”）携手人民健康平台进行直播，新中药·中新药暨乌鸡白凤片产品上市发布会正式拉开帷幕。

知名专家、行业大咖、权威媒体和企业代表共聚云端，围绕“新中药·中新药”展开一场饕餮盛宴，探讨“她时代”下独立、时尚女性的健康话题，一同见证中医药在当今社会中的传承与创新以及中新药在健康中国战略中的担当与践行！

中医药振兴发展，传统医药焕发现代光彩

目前，国际上仍处于新冠肺炎疫情的发展中期，中国处于疫情后期。中国抗疫之所以取得了显著成效，是因为我们坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策。李克强指出，在疫情防控中，我们优先保障医用物资，不断优化诊疗方案，坚持中西医结合，全力救治患者，最大程度提高治愈率、降低病亡率。

中医药全程参与了国内抗疫工作，成为抗疫“中国方案”的一大亮点。中医药护佑着中华民族的发展，几千年来，中华民族经历过很多大疫。但是，大疫出大医。医圣张仲景在东汉末年的大疫当中写出了《伤寒杂病论》，药圣孙思邈也是在麻风病的疫情过程中总结出很多特效药方，控制了疫情的发展。

“一场突如其来的疫情，让我们所有人都猝不及防，中医药在疫情防控当中起到了非常关键的作用。”天津中新药业集团股份有限公司副总经理倪振国在发布会上如是说。

疫情之下，大众消费习惯逐渐养成，消费需求不断发生变化，为了适应由此带来的大众消费思维变化，此次线上发布会实则顺应时代发展，让中医药与时代同频共振。倪振国副总经理进一步提出，“乌鸡白凤片是对传统剂型创新的产物，它代表了中药创新发展的方向。中药创新的发展方向的核心与健康中国的核心以及整个社会健康的核心是匹配的，这个核心就是需求。”

助力“她时代”！乌鸡白凤片闪耀人民健康舞台

十年磨一剑，一朝试锋芒。乌鸡白凤片全新面世，是众望所归。一如天津非物质文化遗产哈氏妇科第四代传承人哈孝廉所言，“乌鸡白凤片经过多年研制和临床观察，最后才确定下来，这确实是广大妇女的一个福音，也给中医药如何进行改革和如何更好地服务于广大群众做了一个典范。”

直播过程中，中新药业的合作伙伴纷纷送上祝福，线上助阵。海王星辰医药有限公司市场总监刘承龙表示，“时代的脉搏在创新中跳动，引领时代、关怀女性，乌鸡白凤片的上市，既是中药传统的继承，更是革新，也是对我国医药文化的推动；我们一起守护的是女性健康，撑起的更是家庭的温暖力量！”

发布会上，中国医药物资协会副会长、中国医药物资协会连锁药店分会秘书长、中国医药物资协会工业分会秘书长、中国医药物资协会商学院执行院长、中国医药物资协会同学会秘书长、搜药创始人、北京搜药信息咨询有限公司董事长郭亚洲分享，“乌鸡白凤片的全新上市，让我们看到了中新药的实力与底气，也让我们见证了新中药的成就和贡献。展望未来，我们将携手中新药业一同前行，以乌鸡白凤片焕新出发为契机和新起点，迈向新的目标，守护国人健康。”

此次直播上线人民健康平台，万元红包雨贯穿全程。乌鸡白凤片产品上市发布会备受关注，直播总曝光量破三百万，网友们纷纷表示：乌鸡白凤片的上市，体现的是国药的传承和创新，于国于民皆是利好。

“新中药·中新药”演绎“传承不泥古、创新不离宗”

中医药不仅是古方的传承，更是匠人精神的延续，为科学创新带来启示。此前，中国中医科学院首席科学家屠呦呦面临研究困境时，重新温习中医古籍，传统的中医药给了她创新的灵感。青蒿素与青蒿只有一字之差，却成破茧成蝶之变。

当下，天津中新药业集团股份有限公司首席技术专家、终身高级顾问章臣桂坚持以“剂型改进为提高药效服务”为理念，经八年潜心研制，以匠心铸就国药经典——乌鸡白凤片。乌鸡白凤片传承400年经典，精选20味道地药材，经过135道工序，遵古法炮制，与现代制药技术完美结合，更好地发挥剂型优势，更便于人体吸收。

章教授分享，“乌鸡白凤片源自明代《寿世保元》，传承经典乌鸡白凤20味药全方。乌鸡白凤片作为独家剂型，获得国家专利，通过高新生化酶解技术和大孔树脂吸附技术，实现了工艺革新和剂型迭代，才造就了今天的乌鸡白凤片！不仅便于携带和服用，更大大减少了服用量，成为传统中药创新的典范！”

乌鸡白凤片的上市，是中医药传承精华、守正创新的生动实践，更是“中新药”对“新中药”的匠心注解。乌鸡白凤片树立“新中药”创新标杆，“中新药”为国家中医药创新改革带来曙光，共同助力中医药事业和产业高质量发展，推动中医药走向世界。中新药业解放思想、开阔思路、求新求变，以实际行动践行社会责任，彰显国企担当，充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用，为建设健康中国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。