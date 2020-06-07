“三级响应”不等于万事大吉

突发公共卫生事件响应级别下调至三级，是几天来市民尤为关注的话题。“进社区不再要求测体温”“可举办一定规模的会议、会展、体育赛事和演出”“基础教育各学段、高校师生有序返校复课”……防控措施的变化，正带来新的生活之变。

响应级别下调至三级，是全民抗疫的战果，也是针对当前形势作出的科学研判。自4月30日北京将响应级别下调至二级后，继续坚持高标准常态化防控策略，经过“五一”小长假、全国两会、高三初三开学等“压力测试”，疫情无异常反弹，总体局面持续向好。就全国来看，5月以来境外输入病例大幅下降，每日报告数总体呈零星个位。眼下，虽然全球疫情短期内难以有效控制，但国内防控屏障稳固，本土疫情已基本阻断，民众防范意识普遍较强，境外输入风险可防可控。北京再次下调响应级别具备充足条件，也充分回应了恢复正常生产生活秩序的现实需求。

必须看到，下调响应级别并不等于“警报解除”、万事大吉。三级响应仍是较大突发公共卫生事件的响应级别，我们也仍然处于疫情防控常态化阶段。目前，新冠肺炎疫情仍处于全球大流行时期，许多国家“带疫解封”带来的风险不容小视。而随着国内复工复产复商复市复学加速，频繁高密度人群流动也带来了聚集性风险，北京这座大城依然面对“外防输入、内防反弹”的压力，一旦出现防控漏洞后果不堪设想。还是那句话，疫情还没有过去，不能有盲目乐观、松劲懈怠的思想；防控举措“战术”变化了，绝不意味着防控标准降低、防控力度减弱。

响应级别下调至三级，对常态化疫情防控提出了更高要求。事实上，三级响应级别下的每一项防控“战术”变化，都有明确的限定条件。比如，“举办会议可不戴口罩”，必须建立在严格消毒通风、健康监测、保持社交距离的基础上；再如，“限流开放体育健身、博物馆等室内场所”，需要保证落实经营主体责任、完备应急预案等前提。简而言之，响应级别调整之后，需要知道什么事可为，更需要知道什么事不可为。

首都疫情防控对全国具有重要标志性意义，容不得半点闪失，要始终绷紧防控这根弦，深刻认识到疫情防控仍然处在大考中。我们要倍加珍惜、巩固来之不易的防控战果，克服麻痹松劲心理，坚持科学防控、精准施策、有效应对，落实“四方责任”，做到“三防”“四早”“九严格”，持续抓好常态化防控。广大社区作为疫情防控的第一线，要继续坚持落实常态化防控措施，继续严格环境卫生整治。对每一位市民而言，也不能丝毫放松对自己、家人卫生健康情况的关注。从我做起，从日常生活点滴做起，将戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集等“战时习惯”，与垃圾分类投放等文明健康的生活方式共同坚持下去，就是为做好常态化疫情防控、建设宜居家园贡献力量。

历经疫情大考，北京在公共卫生应急体系、城市精细化治理等方面有了长足进步，市民们也拥有了更加成熟的心态。力戒疲沓松懈，强化防控意识，谨记“限制条件”，以实际行动加固抗疫防线，我们的生活将更健康、更稳健、更从容。