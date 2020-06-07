克服疫情影响 抢抓疫后机遇 推动经济高质量发展

昨天上午，市委书记蔡奇带领十六区和相关部门负责人，到中国工业互联网研究院、华熙LIVE·五棵松、王府井步行街进行拉练式检查并召开现场推进会。他强调，要统筹推进疫情防控和经济社会发展，在持续抓好常态化疫情防控前提下，抓住窗口期，坚持稳中求进总基调，深化供给侧结构性改革，实施扩大内需战略，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，积极培育新动能，推动经济高质量发展，努力完成全年目标任务。工信部部长苗圩，中宣部副部长、中央广播电视总台台长、总编辑慎海雄，市委副书记、市长陈吉宁，市人大常委会主任李伟，市政协主席吉林参加。

拉练式检查先后来到朝阳区、海淀区、东城区，聚焦新基建、新消费、新业态。检查首站是推动新基建一体化协同布局的重要支撑机构——中国工业互联网研究院。蔡奇察看了工业互联网典型应用场景展示，了解研究院参与支持北京新基建等情况，他指出，工业互联网是全球新一轮科技与产业竞争的制高点，是新基建的重要方面。希望与中关村企业加强对接，推广更多科技创新成果，共同促进北京高端制造业发展。

作为北京首批“夜京城”地标之一，华熙LIVE·五棵松商业街区为应对疫情影响，全面开启线上商城，目前95.3%商户已复工。蔡奇实地察看业态分布，了解其积极改造传统商圈促进线下消费回补等情况，强调，打造商业街区，文化和体育元素是加分项，要注重年轻群体、家庭亲子等消费需求，营造具有更强吸引力的休闲消费空间。

“北京消费季”主会场王府井步行街上，商场纷纷推出各类打折促销活动，沿街货位摆满各式特色商品。“5G+8K超高清大屏”中，播放着前门大栅栏、欢乐谷、华熙LIVE·五棵松、大兴庞各庄等地的实况画面，顺义的汽车、大兴的西瓜……北京商品吸引八方来客。蔡奇等市领导与市民群众融入其中。在湖北特产专卖区，蔡奇通过手机支付购买了洪湖藕汤和房县香菇，说，我们用这种方式向湖北和武汉人民表达心意，感谢他们在抗击疫情斗争中作出的奉献。之后又来到央视搭建的直播间，察看直播带货情况，指出，要鼓励引导商场、商户更多通过直播带货等创新形式，提升消费热度，激发消费潜力。

随后，在王府井百货大楼召开座谈会。蔡奇指出，北京应急响应级别调至三级，决不意味着可以放松警惕。要坚决克服麻痹大意思想，继续坚持科学、精准、有效常态化防控不松劲，外防输入、内防反弹，落实“四方责任”，做到“三防”“四早”“九严格”，为复工复产复商复市提供有力保障。

蔡奇强调，要克服疫情造成的影响，持续推动复工达产，稳住经济基本盘。更加精准帮助中小微企业渡过难关。严格落实减税降费政策，确保不打折扣、直达企业。进一步用足失业保险基金，发挥援企稳岗作用。租金减免政策要加快兑现，简化程序。用活金融纾困政策，用好政策性贷款、融资担保、贴息等工具，发挥续贷中心、首贷中心、确权融资中心作用。对受疫情影响较大的行业要雪中送炭，集成政策、精准帮扶。

蔡奇强调，要稳定提升产业链供应链。发挥龙头企业作用，打通断点堵点，把中小微企业带起来。联手抗疫、守望相助，推动上下游产业链协同复工复产。加强科技创新，解决“卡脖子”问题，保障产业链供应链安全。积极引导企业在京津冀布局产业链供应链。要加紧重大工程投资进度，续建的要恢复投资强度，新建的抓紧开工。强化项目储备，加快政府固定资产投资下达节奏，滚动接续推进。持续推进“拔钉子”行动，解决制约项目推进的堵点。老旧小区改造是稳投资重要载体，要积极吸引社会资本参与。

蔡奇强调，要抢抓疫后机遇，构筑未来发展新优势。结合我市高精尖产业发展基础抓紧布局新基建。信息基础设施的重点是5G，今年要实现五环内和城市副中心全覆盖。围绕战略性新兴产业，推进央企、科研院所与北京创新型企业协同发展。创新基础设施主要集中在“三城一区”，要办好国家实验室、怀柔国家综合性科学中心，抓紧建设大科学装置和一批交叉平台。智慧应用重点要抓应用场景建设落地。要加强传统基础设施数字化赋能改造。新基建中要充分运用市场这只无形之手。

蔡奇强调，要扩大新消费。积极发展在线娱乐、直播带货等业态。推动实体店开展“线上+线下”服务。不失时机扩大健康消费，有针对性增加文化、体育、旅游、教育等方面有效供给。抓紧促进线下消费回补，办好“北京消费季”活动，发挥消费券“四两拨千斤”作用。加紧王府井、西单、隆福寺等传统商圈改造，一店一策发展综合性体验式商业。

蔡奇强调，要培育新产业。产业数字化、数字产业化是大势所趋。要推动数字经济和实体经济深度融合发展，培育一批数字经济领域“单项冠军”企业。瞄准智能制造方向，着力打造工业互联网平台体系，大力发展数字化车间、智能工厂。发展生命健康产业，支持新型疫苗、诊断试剂、医疗器械等企业加强科技攻关，做强做优。要推进扩大开放新发展，继续加强项目跟踪招商，吸引更多带动性强的外资项目落户。办好大兴国际机场自贸片区。筹备好中国国际服务贸易交易会。在常态化防控背景下抓发展，难度肯定比往年大。各级干部不仅劲头要足，更要强本领。各区各单位要知难而进，主动担当，在狠抓落实上下功夫，坚持清单化管理，项目化推进，努力完成全年任务，推动经济高质量发展。

陈吉宁指出，要统筹抓好常态化疫情防控和经济社会发展工作，增强前瞻性、预见性和敏锐性，既要防范疫情风险，又要防止“黑天鹅”引发的“灰犀牛”事件，切实强化底线思维，针对境外疫情输入风险、学校复课返校可能的风险等，提前制定预案，细化管理措施，提高应对能力。扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，围绕复工复产、复商复市遇到的重点难点问题，推出更加精准、有效的帮扶措施，积极帮助企业恢复经营，拉动消费、带动投资，提振市场和社会信心。托幼机构、文旅体育、创新型企业、出国留学等受疫情影响较大，要密切关注这些行业领域，结合群众需求，加强协调调度，在“稳”“保”上下功夫，努力把疫情影响降到最低。把握疫情催生的新业态新模式，以“五新”政策出台为契机，深入系统谋划，促进“五新”发展政策落地见效，加快壮大新动能。要紧抓数字化转型和产业链调整机遇，进一步明确发展思路，聚焦重点领域，坚持国际化视野，结合国家发展战略，发挥北京优势，推进高水平开放，统筹用好国内外资源，完善创新生态和产业链布局，为推动实现高质量发展创造更加有利条件。

中央有关部门和北京市领导王江平、王炳南、杜飞进、崔述强、隋振江、王红、杨晋柏，市政府秘书长靳伟参加。（记者 祁梦竹 范俊生）