十三届全国人大三次会议日前以高票表决通过《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》。连日来，香港各界以各种方式密集发声，表达对全国人大决定的支持，盼望堵住国家安全漏洞，社会恢复安定、重回正轨。

社会稳定是解决一切问题的前提。新冠肺炎疫情发生后，香港经济遭遇困难，许多人本已有心理准备。作为一个成熟的发达经济体，香港曾多次穿越风浪，从政府到企业都不乏应对危机的经验和能力。但在疫情发生之前，持续的暴力冲击已经使香港外伤累累、内伤淤积。2019年，香港各项经济指标大幅下滑。据香港特区政府此前发布的预先估计数字，今年一季度，香港本地生产总值（GDP）按年下跌8.9%，按季跌幅扩大至5.3%，双双创下香港有记录以来的单季最大跌幅。财政司司长陈茂波更表示，香港今年的经济增幅预计将介于-4%至-7%之间。翻看香港历年经济数据，如果预期兑现，2020年的香港GDP增速不仅将低于2009年的-2.46%，甚至可能低于1998年的-5.88%，创下香港有记录以来新低。

严峻的现实越来越清楚地证明，煽动“黑暴”、叫嚣“揽炒”（同归于尽）的香港反对派和激进势力是香港经济衰退、民生艰困的罪魁祸首。他们不仅破坏了香港社会应对外部风险的抵抗力，还处心积虑撕裂社会、干扰特区政府抗疫纾困，拖慢香港走出困境的脚步。在香港立法会，反对派议员滥用权力，瘫痪议会功能，使大批与民生息息相关的法案未能得到及时审议，数以百万计的纳税人切身利益受到影响。在表决特区政府推出的第二轮防疫基金时，反对派议员无一投下赞成票，甚至还企图拖延通过《财政预算案》，让市民期盼已久的一次性纾困措施也难以落实。

种种乱象背后，是日益凸显的国家安全风险。在经历了持续“黑暴”“揽炒”之后，广大香港市民更加切身地体会到：国安才能港安。只有国家安全根基牢固，社会大局稳定，才能充分发挥“一国两制”的制度优势，为香港赢得更大发展空间。

最近，香港抗击新冠疫情取得显著成效，社会各界迫切期望香港能够团结起来再出发，这是香港的主流民意。展望未来，我们相信香港在国家安全立法的保障下，能够逐步健全和完善特别行政区制度，谱写出经济繁荣发展、市民幸福生活的新篇章。就像此前由爱国爱港人士组建的“香港再出发大联盟”所发布的“共同宣言”所说：汇聚全体香港人的力量——拒绝被“揽炒”，选择发展；拒绝被破坏，选择法治；拒绝被撕裂，选择团结；推动香港再出发。

《 人民日报 》（ 2020年06月07日 06 版）