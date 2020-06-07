5月的湖北随州，乡村里满眼绿色，山坡上不时可以遇见悠闲吃草的牛羊，一派田园牧歌景象。 “真没想到，疫情刚过，军分区的政委就亲自给咱们送种子、送肥料呢！”湖北随州广水市长岭镇锣鼓田村脱贫户向兵洲说。

锣鼓田村是随州军分区直接帮扶的4个贫困村之一，在军分区的协调下，村里建成了7座50千瓦的光伏发电站，还发展了特色养殖，为村集体每年增收25万多元。原本2019年底，这4个村都已脱贫。但是，突如其来的新冠肺炎疫情对当地发展的特色产业产生了不小的冲击。军分区了解情况后，立刻给予资金、技术、物资的支持，帮助村里渡过难关。

“疫情防控期间，要不是人武部帮忙，我的3500只鸡，六七百斤鸡蛋怕是要‘砸在手里’了，搞不好有可能返贫。”在军分区另一个帮扶村曾都区万店镇横山村，民兵连长谌茂说。

谌茂是退伍军人，年轻力壮，但因家有重病病人致贫。5年前，曾都区人武部将他作为重点帮扶对象，通过外派学习培训、上门技术指导、联系外销途径等多种方式帮助他发展规模养鸡。他逐渐成长为当地致富带头人，许多贫困户在他带领下，一起提前脱贫。

“疫情发生后，城里、村里都实行封闭管理，货运基本停止，鸡蛋不卖，时间长了就坏了，鸡饲料都快吃完了。”谌茂心急如焚的时候，接到了曾都区人武部部长的关怀电话，“你有啥困难尽管说！”谌茂把难题一说，区人武部立刻帮忙联系了随州市的几个居民小区，通过小区团购的方式，小区分批组织货车到村里“扫货”，谌茂和全村农民滞留的农产品，立刻销售一空。

无独有偶，疫情期间，军分区重点扶持的小龙虾养殖产业也受到了冲击。

“受疫情影响，小龙虾销路不畅，价格下滑，村集体刚刚流转、平整了200亩地准备做稻虾养殖，没想到招商很不顺利。”横山村支书谌祥省年初很头疼。他把困难向对口帮扶的曾都区人武部一反映，人武部立刻与区招商局等有关部门协调，加大招商力度。很快，随州市志顺双勇家庭农场就被引进了过来。

“我们帮助村里建起了小龙虾养殖产业，就必须把这个产业扶持好。”随州军分区政委张爱华说，“绝不让脱贫群众因疫情返贫！”

《 人民日报 》（ 2020年06月07日 05 版）